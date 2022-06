Încurajarea performanței

Facultățile de silvicultură din Suceava și Brașov au organizat recent cea de-a 7-a ediție a „Sesiunii de comunicări științifice studențești”, la care cele mai bune lucrări au fost premiate de Asociația Forestierilor din România (ASFOR).

Studenți din mai multe centre universitare au făcut prezentări pe diverse teme, cum ar fi conservarea biodiversității, exploatarea masei lemnoase, “Sisteme de marcare fără ciocan și vopsea” sau “Evoluția includerii pădurilor în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România”.

La această sesiune au fost prezenți studenți cu preocupări științifice legate de silvicultură și de științele mediului din 7 centre universitare din țară: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava; Facultatea de Silvicultură, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti; Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara; Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea; Facultatea de Protecția Mediului și gazdele de anul acesta, Universitatea Transilvania din Brașov; Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere.

Premiile, în valoare de 700 de lei fiecare, au fost acordate studenților care au avut cele mai bune prezentări, din toate centrele universitare prezente, fiind înmânate de președintele ASFOR, Ciprian Dumitru Muscă.

Lista premianților și lucrările lor la Sesiunea de comunicări științifice studențești 2022 (* - Cadru didactic îndrumător):

1. Ion Sabin Gîrbăcea, Ovidiu Ionescu* de la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere - „Analiza etologică și ecologică a speciei Canis lupus (lup)”

2. Marian Ionuț Știrbu, Cătălin-Constantin Roibu*, Marco Carrer* de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Silvicultură - „Contrasting climate sensitivity of Pinus cembra tree-ring traits in the Carpathians”

3. Ciprian Vasile, Gheorghe Florian Borlea* de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Facultatea de Horticultură și Silvicultură - „Diversitate naturală în rezervația de fag Izvoarele Nerei”

4. Marian Silviu Andrei, Cristian Mihai Enescu* de la Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti, Facultatea de Agricultură - „Evoluția includerii pădurilor în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România în perioada 2016-2021”

5. Silviu Giorgian Țicu, Ioan Tăușan* Ionuț Ștefan Iorgu* de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe - „Comunități de lăcuste (Insecta: Orthoptera) din Parcul Național Buila-Vânturarița”

6. Tudor Bonta, Adrian Ioan Timofte* de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului - „Aspecte privind punerea în siguranță a bisericilor de lemn în stare gravă de degradare”.

7. Ioan Gabriel Felecan, Vasile Ceuca* de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură - „Chinologie cinegetică”.

„Și de data aceasta, Sesiunea națională de comunicări științifice studențești pe teme de Silvicultură și protecția mediului a fost de un real succes.

Temele abordate au fost diverse și diferite atât din perspectiva pădurilor cu rol de producție, cât și din perspectiva unei gestionări adecvate pentru conservarea pădurilor și a biodiversității.

Mulțumim gazdei noastre din acest an, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere din Brașov, pentru organizare, colegilor noștri Mihai-Leonard Duduman și Iulian Dănilă pentru devotamentul lor pe parcursul întregilor ediții ale acestor sesiuni științifice și tuturor participanților din acest an. De asemenea, mulțumim și sponsorilor din acest an, Asociația Forestierilor din România – ASFOR.

Mult succes studenților din anii terminali și mult spor celor care le urmează exemplul!”, au transmis reprezentanții Facultății de Silvicultură Suceava.

În cadrul sesiunii de comunicări, studenții și masteranzii de la Silvicultură prezintă lucrări pe diverse teme. Pe lângă prezentările propriu-zise, ei au ocazia să-și împărtășească experiențele, cunoștințele și munca, să învețe lucruri noi și să-și cristalizeze perspectiva asupra silviculturii și a mediului.