O asemenea perioadă în care echipa națională să joace 4 meciuri la rând ne poate duce cu gândul la un turneu final. Pistă falsă. Dar tot spunea De Bruyne că întâlnirile din Liga Națiunilor sunt niște meciuri amicale supraevaluate, așa că ne putem duce cu gândul la vremea în care Lucescu ăl bătrân întrerupea campionatul și traversa Atlanticul pentru amicale cu diverse selecționate din America de Sud. Măcar se formează în perioada asta niște relații de joc pentru fotbalul care contează, adică preliminarii de europene sau mondiale? Recunosc că e o întrebare un pic tendențioasă. Pentru că adevărul este că, în ceea ce ne privește, Liga Națiunilor contează. Fiindcă această competiție poate asigura intrarea din dos la turneele alea europene sau mondiale, iar pentru oamenii săraci cu fotbalul poate fi esențial. Lui De Bruyne și altora le dă mâna să se menajeze, să ruleze tot lotul, nouă nu. Noi rulăm jucători că poate alții sunt mai norocoși. Oricum, pică rău momentul pentru a mă referi la națională, se știe că la noi percepția e egală cu ultimul meci, iar acesta, meciul din Bosnia, mai are câteva ore până să înceapă când scriu rândurile astea. Poate dă Chiricheș un gol și o pasă de gol și e din nou fotbalist cu tot viitorul în față. Calea ușoară e să fii mereu sceptic, te înșeli de prea puține ori. Eu am altă dilemă, mai telurică, de nivelul lui Becali: de ce nu-l bagă Iordănescu ăsta mic pe Octavian Popescu? Nu l-am văzut deloc în meciul cu Muntenegru, iar cu Bosnia a fost dat în echipa probabilă pe site-ul digisport, nu și în avancronica de pe post. Nu-l compar cu Maradona, cum face ”latifundiarul”, dar nici nu pot să nu observ că puștiul, despre care există aproape unanimitate că, după foarte mulți ani, e cel mai promițător produs al fotbalului românesc, nu are loc între titulari nici când lipsesc Hagi și Man, ba mai rămâne și pe bancă, deși selecționerul poate face 5 schimbări! Măcar să ne lămurim, așa cum ne-am lămurit cu Olaru, om de bază la FCSB, cu continuitate, dar foarte discret în alt mediu.