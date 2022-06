Succes prin multă muncă

Doi tineri din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, soț și soție, sunt de departe cei mai mari cultivatori de căpșuni din județul Suceava. Au ajuns în acest an la o suprafață de 10 hectare cultivate cu căpșuni, ceea ce nu este puțin deloc.

Povestea familiei Moloce seamănă până la un punct cu a multor altora. Când erau foarte tineri au plecat la muncă în străinătate, pentru a face un ban. Au lucrat câțiva ani la cules căpșuni în Germania, după care au vrut mai mult. Și-au zis că pot deveni și ei „patroni” - acasă.

În doar câțiva ani, au ajuns cultivatori mari de căpșuni, având deja un brand în curs de dezvoltare. Cel mai important, au intrat și pe piața marilor magazine.

Au ”furat” meserie din Germania, au încercat cu o suprafață mică, apoi au crescut accelerat

Destul de multă lume, mai ales din zona Rădăuți-Vicov, a auzit de căpșunile de la Hurjuieni – Gălănești și le-a încercat.

Adrian și Simona Moloce sunt încă foarte tineri, el în vârstă de 35 de ani și ea de 32 de ani, dar au deja mulți ani de ”căpșunărit” în spate.

Au mers prima dată în Germania în anul 2008.

”Am lucrat în jur de 7 ani, în sezon, în Germania, la cules de căpșuni. Am văzut cum procedau cei de acolo, am învățat zic eu ceva meserie și am pus-o în practică”, ne spune tânărul cu zâmbetul pe buze.

Au început cu o suprafață de 30 de ari, au văzut că au vândut imediat producția și au crescut de la an la an, în mod accelerat.

Așa au ajuns la 10 hectare cultivate în acest an, numai pe teritoriul comunei Gălănești. Sunt terenuri luate în arendă, în general suprafețe nu foarte mari, ceea ce face munca mai grea, dar asta este situația, iar familia Moloce s-a adaptat.

”Secretul” intrării într-o rețea de mari magazine

Producția și soiurile sunt gândite în așa fel încât sezonul de cules să se întindă pe toată lunile de vară și o parte din toamnă.

Familia Moloce vinde în rețeaua Carrefour, pe zona Moldova, printr-un mic magazin propriu de la Gălănești și livrează la colaboratori.

L-am întrebat pe Adrian Moloce cât de greu este de intrat pe piața marilor magazine.

”Nu știu cum e la alte legume și fructe, dar dacă ai o cantitate de căpșuni cu care să poți mulțumi lanțul de supermarketuri îi vei atrage. Ideea este că trebuie să ai continuitate și calitate”, ne explică bărbatul.

De pe ogoarele de la Hurjuieni se culeg zilnic, în medie, între 800 și 1000 de kilograme de căpșuni. Așadar, secretul, ca să-i spunem așa, este simplu. Să ai o producție importantă și constantă, numai așa putând să ajungi să livrezi la un magazin mare.

Trăiesc tot anul din ce cultivă

Familia Moloce își asigură traiul pe tot parcursul anului din cultivarea căpșunilor și din ceva agricultură clasică. Sună frumos, este de apreciat, însă munca este infernală, de dimineață până seară.

Cei doi tineri au pornit împreună încă de când au mers la muncă în Germania și au fost mai mereu în același gând.

Simona Moloce ne-a povestit: ”Visul nostru a fost să facem ceva acasă, în locul unde am crescut și am făcut școală. Dacă nu am fi avut acele noțiuni de bază din Germania nu cred că ce apucam de căpșuni, de acolo a plecat totul. Scopul nostru este să scoatem căpșuni de calitate și mai bună și să ne îmbunătățim și logistic, să fim din ce în ce mai buni.

Trăim exclusiv din căpșuni și mai cultivăm porumb, cereale, iar asta ne ocupă practic tot anul”.

Se bazează pe forță de muncă locală și nu se plâng că nu o găsesc

Ieri, când reporterii Monitorului de Suceava au mers la Hurjuieni, în jur de 30 de femei erau la muncă, în câmp, la cules căpșuni.

Surprinzător, aflăm că în cazul acestei ferme nu sunt probleme cu forța de muncă: ”Cu forța de muncă ne descurcăm deocamdată foarte bine cu localnici, oameni din zonă, femei harnice, colaborăm foarte bine cu ele. E o muncă destul de grea, vara la 25-30 grade este greu să stai și să culegi căpșuni, este multă muncă fizică”, ne spune Adrian Moloce.

Femeile aflate la cules confirmă și ele că vin la muncă cu plăcere pentru că vin la patroni care le respectă și le plătesc la timp.

Un mic magazin care le-a adus succes și recunoaștere

Un mic magazin de la marginea drumului național care străbate comuna Gălănești este un important punct de vânzare al ”Căpșunilor de Hurjuieni”. Cu acest mic punct de vânzare familia Moloce are foarte mult succes și și-a construit micul brand.

”Vindem destul de mult de aici, avem oameni care vin de la Suceava sau Siret pentru a cumpăra căpșunile noastre. Ne spun că vin până aici pentru că găsesc ceva diferit, le place gustul și aroma”, ne spune Adrian Moloce.

„Căpșunile Hurjuieni” nu intră în gama căpșunilor ieftine, iar familia Moloce își asumă asta. Ei spun că lucrează soiuri care au o producție mai mică, tocmai pentru că este vorba de soiuri de calitate superioară. Iar asta se simte în gust și aromă, spun cei doi. Așa se explică de ce unii parcurg și câteva zeci de kilometri pentru a cumpăra căpșunile de la Hurjuieni. Iar clienții în general se întorc, ceea ce spune multe.

Direcția Agricolă Suceava a sprijinit și promovat familia Moloce, în cadrul evenimentelor dedicate producătorilor locali și nu numai. Legumele și fructele locale sunt tot mai căutate, în principal pentru că sunt de calitate mai bună, sunt de părere mulți dintre consumatori.

În județ mai sunt și alți cultivatori de căpșuni, însă, cel puțin din informațiile celor de la Direcția Agricolă, nici unul nu se apropie de suprafața de 10 hectare cultivată de familia Moloce.