Persoanele adulte și copiii diagnosticați cu tuberculoză beneficiază pe perioada în care sunt tratați în ambulatoriu de o indemnizație lunară de hrană, de 18 lei/ zi pentru adulți și 16 lei/ zi pentru copii. Medicul primar pneumolog coordonator judeţean al Programului Naţional de Control şi Supraveghere a Tuberculozei, dr. Mirela Grămadă, a declarat, vineri, că măsura este aplicată de anul trecut și a fost adoptată pentru a veni în sprijinul pacienților și a-i stimula să urmeze tratamentul prescris, deoarece este condiționată de urmarea acestuia fără întrerupere. În majoritatea cazurilor tratamentul nu depășește 6 luni, dar în cazurile extrem de grave poate ajunge la 18 sau 24 de luni. În martie 2022, în județul Suceava au beneficiat de indemnizația de hrană 116 pacienți, cărora li s-a plătit suma de 59.868 de lei, o medie de 516,10 lei/ lunar/ pacient.

În luna aprilie a acestui an, în evidența Dispensarului TBC Suceava erau 168 de pacienți, față de 135 în aprilie 2021. Dr. Grămadă spune că această creștere este normală și era așteptată deoarece în perioada pandemiei a fost o scădere artificială a numărului de pacienți, din cauza reducerii adresabilității la cabinetele medicale, pe de o parte, iar pe de altă parte transmisibilitatea a fost redusă de purtarea măștii de protecție și de măsurile restrictive. Medicul a arătat că în aprilie 2019, de exemplu, în evidențe erau 259 de pacienți cu TBC. Situația se înregistrează la nivelul întregii țări, în județul Suceava fiind sub control, cu un număr de cazuri sub media națională. De asemenea, în cursul anului trecut, din 2770 de suceveni investigați în cadrul programului de depistare a tuberculozei, doar 6 au fost diagnosticați cu această boală. „Prevalența nu este mare, situația este sub control în județ”, a declarat dr. Mirela Grămadă.

Tuberculoza este tratabilă, cu tratament gratuit atât pentru asigurații medical, cât și pentru neasigurați

Potrivit medicului, acum nu se mai poate vorbi despre tuberculoză ca o „boală a sărăciei”, deși circa 50% dintre bolnavi sunt încă din rândul categoriilor defavorizate. Mai există focare (mai mult de 3 cazuri) de familie, cu 4-5 cazuri dezvoltate în decurs de 1 an, dar foarte important, nu s-au mai înregistrat focare în școli; în unele licee din județul Suceava au fost depistate cazuri izolate, la care sursa de infectare era cunoscută, din familie.

Ca repartiție regională a celor 168 de cazuri de TBC active la acest moment în județ, 63 sunt în zona Suceava, 39 în zona Fălticeni, 32- Rădăuți, 23 – Gura Humorului, 6- Câmpulung Moldovenesc și 5 în zona Vatra Dornei.

Doctorul Mirela Grămadă a subliniat că cel mai important de știut este faptul că tuberculoza este o boală tratabilă, iar tratamentul este gratuit atât pentru persoanele care au asigurare medicală, cât și pentru cele neasigurate. Boala poate să apară la orice vârstă, de la copii de 1-2 ani până la vârstnici de 91-92 de ani și nu întotdeauna apare imediat după contactul cu sursa de infecție, respectiv cu bolnavul cu tuberculoză pulmonară BK pozitiv la microscopia optică, adică cel căruia i se descoperă la microscop bacilii tuberculozei în plămâni. Tuberculoza nu apare însă doar la plămâni, deşi în peste 80% din cazuri localizarea este pulmonară. Poate să apară şi la ganglioni, la oase sau la creier, dar aceste forme nu sunt contagioase. Medicul spune că nici măcar toate persoanele pozitive la bacilul tuberculozei nu se îmbolnăvesc. La unele bacilul poate să rămână în stare latentă toată viaţa, la altele se poate activa brusc, la 20-30 de ani de la contactul cu sursa de infecție şi nu întotdeauna cauzele pot fi identificate.

La o tuse persistentă mai mult de două săptămâni, însoţită de mucus gros, câteodată cu sânge, este recomandabil ca persoana respectivă să se adreseze unui dispensar TBC, indiferent dacă are sau nu asigurare medicală. Consultația, investigațiile, spitalizarea și tratamentul sunt gratuite pentru toată lumea. În primele două luni pacientul trebuie să ia 12 pastile/ zi și unii acuză reacții adverse de genul grețurilor, amețeală sau astenie, însă marea majoritate suportă bine. În următoarele 4 luni medicația înseamnă două pastile /zi, mult mai ușor de luat. 99% dintre pacienţii cu TBC din judeţ au acceptat internarea şi tratamentul, ceea ce permite tratarea cu succes a acestei boli, care în trecut făcea ravagii.

Menționăm că dispensare TBC au spitalele din Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului. Pentru tratament pacienţii se internează la Suceava, Rădăuţi şi Fălticeni.