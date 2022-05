Dezvoltare

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că în primele patru luni ale acestui an Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a depășit cifra de 174.000 de pasageri, în creștere cu 56% față de 2019, considerat an de referință înainte de pandemia de coronavirus.

Niculai Barbă a spus că în primul trimestru al acestui an numărul pasagerilor a fost de 112.000, adică o creștere de 40%. „Datele privind traficul de pasageri în primele 4 luni ale anului pe Aeroportul Internațional <Ștefan cel Mare> Suceava confirmă concluziile referitoare la primul trimestru al acestui an. Astfel, atât la finalul trimestrului, cât și după patru luni se înregistrează o depășire a numărului de pasageri aferent perioadelor similar pe anii anteriori, inclusiv pe 2019, an considerat de diferență, anterior pandemiei”, a precizat Barbă.

El a arătat că datele și trendul privind numărul de pasageri procesați până la acest moment permit să se estimeze că anul acesta va fi depășit traficul de pasageri din 2019. Vicepreședintele CJ Suceava a afirmat că în lunile martie și aprilie s-a înregistrat o activitate intensă pe aeroportul sucevean într-un context nou și cu noi provocări, determinate de criza refugiaților, care a determinat un flux semnificativ de pasageri de naționalitate ucraineană. „Acești pasageri au ales destinații deservite de Aeroportul Internațional <Ștefan cel Mare> Suceava, beneficiind de proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei Siret față de aeroport. De asemenea, în cele două luni au fost organizate și coordonate zboruri de repatriere”, a declarat Niculai Barbă.

Aeroportul Suceava, locul 5 național după numărul de pasageri înregistrați în primul trimestru al anului

El a mai adăugat că în clasamentul aeroporturilor din România, pe criteriul număr de pasageri procesați, cel mai important criteriu după care sunt comparate aeroporturile, după primul trimestru al anului 2022, Suceava se situează pe un onorant loc 5, după aeroporturile mari ale României, Otopeni, Cluj, Iași, Timișoara, devansând aeroporturi precum Sibiu, Bacău, Craiova, Constanța etc.

Pe de altă parte, el a amintit că în luna aprilie 2022 Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava a inaugurat o nouă destinație, mult solicitată și așteptată, spre Dublin, în Irlanda. Zborurile vor fi operate de compania Ryanair, cu două frecvențe pe săptămână. De asemenea, din 31 martie, aceeași companie aeriană a reluat operarea de zboruri spre Veneția Treviso, cu două frecvențe săptămânale, destinație pe care a mai avut-o de la Suceava în sezonul de vară 2021.

De precizat că pentru sezonul de vară 2022 Tarom operează nouă zboruri săptămânale către București, iar Blue Air va avea trei frecvențe pe săptămână către aceeași destinație, începând din luna iunie. Apoi, compania Wizz Air operează zboruri spre Dortmund: 2 frecvențe/săptămână, Memmingen: 2 frecvențe/săptămână, Bologna: 2 frecvențe/săptămână, Roma Ciampino: 4 frecvențe/săptămână, Milano Bergamo: 6 frecvențe/săptămână și Londra Luton: 9 frecvențe/săptămână. Compania Ryanair are zboruri spre Bruxelles Charleroi: 2 frecvențe/săptămână, Dublin - 2 frecvențe/săptămână, Manchester - 2 frecvențe/săptămână, Milano Bergamo – 7 frecvențe/săptămână, Roma Ciampino - 3 frecvențe/săptămână, Veneția Treviso – 2 frecvențe/săptămână și Viena - 2 frecvențe/săptămână.