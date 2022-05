Au nevoie de ajutor!

O familie cu șase copii minori din Rădăuți a rămas pe drumuri după un incendiu devastator. Locuința în care stătea cu chirie, de aproximativ patru ani, Petrică Ciorcan, împreună cu familia sa, a ars în totalitate. Copiii, cu vârste între 3 și 12 ani, au rămas doar cu hainele de pe ei. Toată agoniseala s-a făcut scrum. Primăria Rădăuți a intervenit și i-a oferit familiei o cameră lângă Cantina Socială din Rădăuți, unde să se adăpostească, temporar, opt suflete.

Proprietarul gospodăriei în care locuia această familie nu are nici o pretenție. Este bucuros că nu a pățit nimeni nimic grav. Nenorocirea s-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul ore 3.30, când au fost trimise trei autospeciale ale Detașamentului de Pompieri Rădăuți pentru stingerea unui incendiu care ar fi pornit de la instalația electrică.

Intervenția a durat aproximativ trei ore, iar la final au ars acoperișul casei de locuit și bunuri din interior, pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați. De asemenea, au mai fost distruse anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Din cauza temperaturii ridicate au fost afectate și două locuințe învecinate. La prima s-au degradat aproximativ 10 metri pătrați de lambriu exterior, două ferestre și ușa de la intrare, iar la a doua locuință s-au degradat cinci ferestre. Pompierii spun că incendiul a plecat de la instalația electrică.

Un bărbat în vârstă de 86 de ani, vecin cu familia lui Petrică Ciorcan, a suferit arsuri în urma incendiului, pentru că a încercat să stingă flăcările. Octogenarul a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului de pe ambulanță și pentru că arsurile erau minore a refuzat să fie transportat la spital.

Am stat de vorbă cu Petrică Ciorcan și acesta ne-a spus că are o bucată de pământ la Mușenița, unde ar putea să-și ridice o căsuță. Asta înseamnă că are nevoie de materiale de construcții, are nevoie de oameni cu suflet mare care să-l ajute: „Le-am cumpărat copiilor niște haine (cu tichete) și i-am trimis la școală. Facem un apel către oamenii cu suflet mare să ne ajute. Vrem să ne ridicăm o căsuță la Mușenița. De la casa în care am stat nu se mai poate alege nimic, dar ne lasă proprietarul să depozităm anumite materiale de construcții, pe care să le folosim apoi să ne facem un acoperiș deasupra capului la Mușenița. Avem nevoie și de haine, alimente, de toate... Este greu și cu depozitarea. Acum stăm într-o cămăruță eu, soția și cei șase copii. Vă mulțumim mult dacă faceți o faptă bună și ne ajutați. Nevoile sunt multe. Vă mulțumim!”

Cei care vor să ajute această familie pot dona în contul deschis la BRD în lei: RO08BRDE340SV84743023400, pe numele Ciorcan Petrică, și contul în euro: RO67BRDE340SV84742813400. Orice ajutor este important pentru această familie. Vă punem la dispoziție și numărul de telefon al lui Petrică Ciorcan, tatăl celor șase copii: 0746 727 683.