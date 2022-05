Miercuri, 4 Mai 2022 (13:47:51)

Coordonatorul centrului de vaccinare anticovid care funcționa la Spitalul Municipal Rădăuți la începutul campaniei de vaccinare anticovid, dr. Andrei Manta, a obținut în instanță anularea amenzii aplicate de Direcția de Sănătate Publică pentru că ar fi administrat vaccinul împotriva Covid-19 și unor persoane care n-ar fi fost programate.

Avocatul său, Traian Andronachi, care în ianuarie 2021, când DSP l-a amendat pe doctor, era managerul spitalului rădăuțean, a declarat că încă din ziua sancționării i-a promis doctorului Manta că „lucrurile nu vor rămâne așa”. „Am solicitat și atunci celor de la DSP să nu-l amendeze pe tânărul doctor, ci pe mine, ca manager al spitalului, dar au spus că nu eram eu coordonator al centrului de vaccinare. Din martie 2021, după ce n-am mai fost manager și am revenit la profesia mea de avocat am preluat dosarul din mers și, chiar dacă am plecat cu o soluție nefavorabilă la instanța de fond, am reușit la apel să întoarcem soluția și să obținem câștig de cauză”, a declarat, miercuri, Traian Andronachi, după ce sentința judecătorilor de la Tribunalul Suceava a fost făcută publică. El a mai spus că la vremea respectivă „se căuta nod în papură spitalului din Rădăuți” și că adevărata țintă era el, pentru a fi schimbat din funcția de manager. „S-a făcut dreptate, este o reparație morală pentru doctor și pentru spital”, a mai spus avocatul.

· Încă de anul trecut medicul a spus că „neconcordanțele” constatate de DSP „au explicații logice”

În procesul doctorului Manta cu DSP, Tribunalul a admis apelul formulat de apărătorii acestuia și a schimbat sentința, în sensul admiterii în parte a plângerii și înlocuirii amenzii contravenţionale cu sancţiunea "avertisment". Prin sentința din 4 mai a.c., Tribunalul Suceava a mai dispus ca DSP să-i restituie medicului amenda achitată în cuantum de 2.500 lei. Sentința este definitivă.

Reamintim că în ianuarie 2021, medicul cardiolog cu atribuții de director medical al Spitalului Municipal Rădăuți, dr. Andrei Manta, coordonator al centrului de vaccinare împotriva Covid-19 organizat la acest spital, a fost amendat de DSP Suceava cu 5.000 de lei, pe motiv că nu se respectă regulile de programare pentru vaccinarea împotriva Covid-19. Ministerul Sănătății a transmis atunci printr-un comunicat de presă că a solicitat controlul după ce s-a constatat că în perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate în acest centru 563 de persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare.

Doctorul Andrei Manta a negat acuzațiile care i-au fost aduse și a considerat că DSP s-a comportat nedrept. Medicul a explicat că persoanele vaccinate sunt cele eligibile în prima și a doua etapă, iar neconcordanțele reproșate de inspectorii DSP au explicații logice, sunt situații obiective care au apărut și la care au trebuit găsite soluții.

Sfatul INSP era să nu se risipească vaccinuri, dar flacoanele sunt multi-doze și au fost zile în care nu erau suficienți pacienți programați. „Ce fac eu? Am flacoane multidoze, am programați și trebuie să desfac un flacon. Pot să fac celor programați vaccinul și restul de flacon trebuie să-l casez; pot să le fac și celorlați vaccinul pentru că am 6 doze în flacon, deci celor doi programați și la încă patru care nu erau programați sau au avut programare dar nu au putut să vină în ziua respectivă sau, a treia variantă, îi reprogramez pe toți în altă zi”, a explicat atunci dr. Manta.