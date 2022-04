Proiect

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, reprezentată de directorul prof. Petronela Bobric, și Direcția Silvică Suceava/Ocolul Silvic Pătrăuți, reprezentată de dr. ing. Stelian Chidoveț, au încheiat parteneriatul educațional „Salvați pădurea!”, pe baza căruia 40 de elevi voluntari au participat joi, 31 martie 2022, la o acțiune de împădurire, la Ocolul Silvic Pătrăuți, Cantonul Silvic Mihoveni.

Scopul principal al proiectului de parteneriat „Salvați pădurea!” este de sensibilizare, de responsabilizare a elevilor și a părinţilor, dar și a comunităţii, în ceea ce priveşte ocrotirea mediului, protejarea și conservarea naturii, precum și reducerea poluării.

Acţiunea face parte din Campania națională ,,Luna plantării arborilor”, desfășurată sub îndrumarea ing. Bogdan Lemnariu și a ing. Aura Pavăl, în calitate de coordonatori de proiect și parteneriat educațional din partea Ocolului Silvic Pătrăuți.

În calitate de coordonatori, profesorii prof. Claudia Adriana Țuca și prof. Liviu Irimia au declarat: „formarea unei conștiințe ecologice active la elevi pentru ocrotirea mediului este o preocupare constantă a școlii noastre. Ne implicăm, an de an, în acțiunea de voluntariat pentru că încercăm să salvăm și să ocrotim natura. Nu trebuie să uităm că arborii sunt plămânii planetei, că pentru a menține un echilibru este foarte important ca noi să conștientizăm toate acestea, să exploatăm durabil această resursă, să dezvoltăm modalități de reîmpădurire și extindere a spațiilor verzi. În urma derulării proiectului urmărim schimbarea atitudinii membrilor comunității școlare cu privire la mediul înconjurător și extinderea accesului la universul cunoașterii prin activități extracurriculare organizate în parteneriat cu diverse instituții specializate”.Elevii care au participat la activitatea de împădurire au acționat sub sloganul mobilizator „Salvați pădurea!”. „Ei au avut ocazia să conștientizeze rolul important pe care îl joacă un mediu curat în viața omului. Colectivul educațional de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava este ca tânăra generație să conștientizeze rolului și importanței pădurii în viața noastră”, a concluzionat prof. Claudia Adriana Țuca, coordonator de proiecte și programe educative.