Pare ospiciu, nu campionat...

În ţările normale, cu echipe normale angrenate în campionate normale, nu cred că ar fi posibilă apariţia vreuneia din situaţiile pe care vreau să vi le expun aici nici măcar în condiţii de cataclisme mai ale naibii decât pandemiile ori războaiele. La noi însă, unde însuşi cuvântul "normalitate" pare anormal în mijlocul iadului generalizat, toate astea par cumva de la sine înţelese, ca să nu zic de-a dreptul normale. Bunăoară, refuzul aproape general de introducere a VAR-ului, sub cele mai cretine pretexte: că nu-s bani, că nu-i aparatură, că nu sunt specialişti, că hâr, că mâr, că etc.! În sfârşit, după ce şi Togo şi Burkina Faso au introdus sistemul, s-ar putea ca din toamnă să apară şi la noi. Pariază cineva că nu la toate meciurile, şi că nu pe toate stadioanele, şi că...? Asta ca să nu mai spun că sunt locuri unde chiar n-ai cum amplasa camerele: pe la Voluntari, Chiajna, Clinceni şi prin celelalte sate cu ifose de Liga l, dar unde tribunele cu câte 70 de locuri sunt mai înalte cu juma' de metru decât gazonul! Ţineţi minte că acum ceva vreme Dinamo era în faliment şi retrogradata 100%? Între timp, falimentul a devenit altceva, iar retrogradarea s-a transformat în baraj! Asta fiindcă în ospiciul poreclit campionat mai sunt şi alţi pacienţi aflaţi sub sedative: Clinceni, satul de unde e de înţeles că au dispărut banii în vremuri de restrişte, dar şi Mediaş, unde este absurd să dispară banii, din moment ce preţul gazelor a devenit sălbatic! La toate aceste bizarerii s-ar cuveni totuşi să existe şi foruri sau organisme care să răspundă. De pildă FRF, care cică n-are treabă decât cu dezastrul de la echipele reprezentative, şi LPF, unde nu cred că are cine să răspundă, din moment ce Gino Iorgulescu, dacă n-o fi deja în putrefacţie, atunci o face perfect pe mortul! Că arată a ospiciu campionatul, asta e clar. Cu adevărat grav e că nu există nici măcar un singur doctor care să administreze vreun tratament oarecare.