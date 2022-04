Caleidoscop gastro-umoristic (1). Dafin

Prin pădurea de cuvinte

Dafin.Apollo vărsând lacrimi amare pe un pliculeț cu foi de dafin. ”O, Dafne, cum te-ai pitulat în mit/de-ți regăsesc mireasma în iahnie,/mai bine-atuncea te-ai fi poticnit/și mi-ai fi fost nu hrană, ci soție./Ai fi născut și tu un pui de zeu/mîndru că e din stirpea lui Apollo,/n-ai mai fi fost o piatră-ntr-un muzeu/cărată de hamali de colo-colo./Cînd vechii greci m-au zămislit cumva,/poate că li s-a pus pe mine-o pată,/de care vînzătorii de halva/suferă-adesea, refuzați de-o fată./Și tu ai coborît la mintea lor/de bieți negustorași de piei de cloșcă,/ce vor să-mi scoată ieftin la Obor/mărețu-mi car de luptă ca pe-o droșcă./De-aceea azi cu disperare-ți zic,/întoarce-te-n mitologia greacă/și nu-ți mai vinde frunzele-ntr-un plic/fiindc-ai greșit cîndva și mi-ai spus ”Pleacă!” (Mircea Dinescu). Ghinion. Un mini-eseu. Despre un ”El și o Ea”... într-un apartament muncitoresc, - din ăla de ”plăci”. Din Burdujeni (Suceava)...ori din Nicolina (Iași)... că merge peste tot... El şi ea în bucătărie. Ea îşi ondulează lasciv şoldurile şi-i spune lui că-l aşteaptă în dormitor. El promite că mai bea - numai – un ultim păhărel... şi vine. Să-l aştepte. După jumătate de oră, el doarme cu capul pe masă, alături de sticla goală. Ea, tristă, iese pe balcon: - Este vreun bărbat adevărat în blocul ăsta? Răspunde un vecin: - Da, eu! Și aș fi dispus: dar, zi-mi, întâi: dai și tu ceva de băut?! Misogină. – De ce Statuia Libertății reprezintă o femeie? Deoarece era nevoie de un cap gol... în care să se poată întemeia un restaurant. Sinceritate. Clientul îi șoptește la ureche chelnerului, după ce a consultat meniul: - Sincer și discret, băiete, tu ce mi-ar recomanda? – Sincer? Un alt restaurant, domnule! Oricare altul. Smoke. Un patron de restaurant: a crea o zonă pentru fumători într-un restaurant de lux e ca și cum ai crea o zonă pentru pipi într-o piscină! Toast.Georgienilor le place să toasteze şi consideră că e nepoliticos, odată ce ai dat noroc, să-ţi bei vinul din pahar din mai multe înghiţituri. Trebuie să-l dai pe gât! Din fericire, paharele lor de vin sunt ceva mai mici... Pește. Chinezii, mai ales cei din sudul ţării şi din Hong Kong, consideră că aduce ghinion să întorci peştele de pe o parte pe alta în farfurie. Dacă nu vrei să creadă că-i doreşti pescarului să i se scufunde barca, scoate oasele pentru a ajunge la cealaltă jumătate a peştelui! Respect. Dacă un coreean în vârstă îţi oferă un pahar de băutură, trebuie să-l iei cu ambele mâini, în semn de respect. În plus, bunele maniere spun că toţi mesenii trebuie să se abţină până când cel mai bătrân mesean ia prima îmbucătură. Vodca. Ruşii îşi preţuiesc vodca şi au două reguli simple, pe care trebuie să le respecte oricine. În primul rând, nu pune în ea gheaţă, deoarece îi afectează puritatea! În al doilea rând, ruşii oferă această tărie ca semn de prietenie, aşa că bine ai face să nu refuzi niciodată un pahar.

Cafea.Dacă, vreodată, vei avea ocazia să bei o cafea cu beduinii, trebuie să ştii că la final trebuie să scuturi ceaşca de câteva ori. În caz contrar, aceştia ţi-o vor umple din nou... Şi din nou…Nechezol. La 9 februarie 1979, Ceaușescu a oprit orice fel de import de cafea. Se mai putea găsi doar în shop-uri şi pe piaţa neagră. Pentru „prostime” s-a introdus cafeaua cu amestec, numită, la mișto, „nechezol”. Cel care a inventat licoarea magică se numea Alecu Radu. Nechezolul conținea: 20% cafea Robusta (din Africa), de cea mai proastă calitate, depreciată, mucegăită, care se prăjea, și 80% năut + ovăz, folosit și ca furaj pentru cai. De unde și numele dat, „nechezol”. Și mai stăteam și la coadă să-l cumpărăm! Minciuni propagandistice (1). ”Morcovii îți îmbunătățesc vederea”. Mitul a fost lansat în timpul războiului de către Forțele Aeriene Britanice, pentru a ascunde de germani inventarea radarului, ce permitea depistarea avioanelor inamice. Nu se știe cât de mult au crezut nemții în această făcătură, dar se știe că, de atunci, consumul morcovilor - legume benefică pentru sănătate, dar fără efectul amintit asupra acuității vizuale - a crescut mult în Anglia și nu numai. Interdicție. Un vlogger chinez în domeniul culinar se plânge că nu mai are voie să mai intre într-un restaurant “mănânci-cât-poți” pentru că a mâncat prea mult, scrie BBC. Bărbatul, cunoscut sub numele de Mr. Kang, susține că restaurantul îi discriminează pe cei care pot mânca mult. Interdicția a fost impusă după câteva mese copioase. La prima vizită la restaurantul de tip mănânci-cât-poți, el a mâncat, la o singură masă, 1,5 kg de picioare porc. Cu altă ocazie a mâncat la același local între 3,5 și 4 kg de creveți, potrivit propriilor declarații. „Pot să mănânc mult, e asta o vină?”, a întrebat el, adăugând că nu face risipă de mâncare. Patronul restaurantului spune însă că Mr. Kang îl duce la sapă de lemn. „De fiecare dată când vine aici, pierd câteva sute de yuani”, a declarat patronul. „Chiar dacă bea lapte de soia, poate să bea 20 sau 30 de sticle. Când mănâncă picioare de porc, mănâncă o tavă întreagă. Iar la creveți, de obicei oamenii folosesc clești pentru a-i lua, însă el folosește un platou ca să-i ia pe toți.” Patronul localului a mai spus că va interzice toți vloggerii în restaurantul lui. Povestea lui Mr. Kang s-a viralizat pe rețelele sociale din China, ajungând la peste 250 de milioane de vizualizări, iar opiniile sunt împărțite. Unii spun că restaurantul nu ar trebui să fie de tipul mănânci-cât-poți dacă nu-și permite, în timp ce alții sunt solidari cu patronul. Replică.Japonezii ne tot acuză că noi, europenii, suntem mai leneși ca ei... De acord, dar noi, măcar, ne prăjim, gătim peștii, înainte de a-i îngurgita... Vârstă. Vârsta chiar că nu contează. Doar dacă nu ești un vin... ori o brânză! Legume. Ele sunt hrana preferată a felului meu preferat de mâncare (porc, vacă, etc). Amor. E un cuvânt esențial, important...din doar 5 litere. Ca și berea!