Proiect concurs

„Mesajul meu antidrog”,proiect concurs de prevenire a consumului de droguri, adresat elevilor de gimnaziu și liceu, s-a desfășurat la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, în data de 11 martie 2022. Proiectul de succes are ca scop prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor și dezvoltarea unor atitudini și practici de viață sănătoasă. În cadrul colegiului, „Mesajul meu antidrog” s-a axat pe secțiunea sport, prilej cu care elevii și-au exprimat dezaprobarea față de consumul de droguri prin intermediul unui campionat de fotbal inițiat de profesorii Ionuț Moldovan, Alexandra Tofan și Marius Golea, sub atenta supraveghere a dnei director Anca Maria Tronciu. Cele 20 de echipe au intrat în competiție, în urma căreia învingătoare a ieșit clasa a XI-a D. Așteptările cadrelor didactice vizează stimularea și valorificarea interesului elevilor față de promovarea educației sportive, în vederea prevenirii consumului de droguri. Implicarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” în cadrul proiectului constituie o experiență constructivă și necesară, beneficiile fiind proiectate pe termen lung. În plus, activitatea desfășurată a pregătit elevii pentru autoinstruire, autoeducație și autoformare.

De reținut este că elevii au depășit limitele obiective ale unei întreceri sportive și au conștientizat că mișcarea este o alternativă pentru sănătatea fizică și psihică. În plus, participanții și spectatorii s-au bucurat de experiența colectivă, când, în sfârșit, s-a revenit la normalitatea de dinaintea școlii online. Toate acestea, și nu numai, afirmă încă o dată că deși educația nu este un panaceu, are numeroase virtuți și resurse ce merită a fi valorificate de elevi, profesori și comunitate deopotrivă. Fă din sport un viciu!

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, bilanț la concursul național ,,MESAJUL MEU ANTIDROG” - secțiunea sport:

Numărul de elevi participanți - 200 elevi;

Cadre didactice coordonatoare: prof. Ioan Moldovan, prof. Marius- Constantin Golea, prof. Anca-Maria Tronciu, prof. Alexandra-Maria Tofan.

Consiliul Școlar al Elevilor CNME