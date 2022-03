Dinamo Madrid

Ceea ce mi-a fost dat să văd alaltăieri în transmisie directă de pe Santiago Bernabeu nu are echivalent în amintirile mele cele mai negre legate de fotbal în general, şi de Real de Madrid în special. Dacă am reţinut bine din comentariul live, cică aşa ceva s-ar mai fi petrecut în 1986! În mod logic, date fiind prestaţiile celor două echipe în acest an, eu chiar mă aşteptam la 4 goluri!... numai că repartizate niţeluş altfel, adică mi s-ar fi părut logic un scor de 3-1 (că doar Barcelona n-o fi mai brează decât Paris Saint Germain!) sau, hai, în condiţiile absenţei lui Benzema, un 2-2, pe fondul relaxării fireşti a Real-ului, după meciul incandescent din Champions' League, dar şi alambiţiei Barcelonei de a arăta că "schimbarea la faţă" adusă de noul antrenor, Xavi Hernandez, este una şi de profunzime. Oricum, îmi imaginasem un meci disputat, încins, spectaculos, şi categoric cu goluri în ambele direcţii. Socotealade acasă însă nu s-a potrivit deloc cu cea de pe Bernabeu, unde am văzut o echipă adevărată, jucând un fotbal de-a dreptul încântător, şi o epavă, semănând, cu fiecare minut care se scurgea, tot mai mult cu Dinamo! Dar nu cu Dinamo ăsta din ultima etapă, care a ciupit totuşi un egal, ci cu ăla de acum vreo lună! Real n-a avut niciodată o linie de fund sigură, ci doar câte un fundaş strălucitor (Roberto Carlos, Sergio Ramos, Marcelo...) însă atâţia proşti-grămadă ca alaltăieri chiar că n-am văzut niciodată. Nici măcar Courtois, salvatorul suprem în alte ocazii, n-a reuşit nimic, cel puţin două goluri fiind pe deplin parabile. În linia de mijloc nu ştiu cine dormea mai adânc, Modric sau Kroos, iar în atac e clar că nu juca absolut nimeni! Cu acest prilej, diferenţa de puncte dintre cele două, în loc să devină 15, s-a făcut de doar 9. Nu cred că titlul e în pericol, mai mult: sunt convins că şi Champions' League vine tot la noi, la Real, numai că asemenea bătaie soră cu moartea e şi ciudată, şi ilogică. Poate doar pe Dinamo să o fi bucurat faptul că nu mai e chiar singura pe lume: proşti sunt peste tot!