Umanitar

Au mai rămas câteva zile în care puteţi dona sânge în cadrul campaniei organizate de ASCOR Suceava şi asociaţiile partenere de la USV, 14 - 24 martie, campanie intitulată „Uniţi pentru viaţă - Din inima ASCOR, pentru inima tuturor!”. Această campanie are un caracter naţional, fiind organizată în toate filialele ASCOR din ţară. Ca în fiecare an, spun reprezentanţii ASCOR Suceava, parteneri activi ai campaniei au fost asociaţiile studenţeşti din Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava, printre care: Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava - ASUS, Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia - GIRB, Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept (ELSA), ATOS - Asociaţia Tinerilor Ortodocși Suceveni, Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC Romania), Erasmus Student Network (ESN). Se poate dona sânge la Centrului Judeţean de Transfuzie Sanguină Suceava (Bulevardul 1 Mai, nr. 11), în intervalul orar 08:00-13:30. Persoană de contact: Marian Tartus, telefon 0752 774 998. ASCOR Suceava vă invită să vă alăturaţi acestei campanii de donare de sânge. Cu bonurile de masă primite în urma campaniei, organizatorii vor cumpăra alimente peroanelor nevoiașe aflate în evidenţa ASCOR Suceava.