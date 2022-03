Implicare

Unul dintre medicii voluntari în taberele de refugiați înființate în județul Suceava este doctorul Vasile Banzar, cernăuțean venit la Suceava în timpul pandemiei de Covid-19 și angajat temporar de Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în secția Boli Infecțioase. Împreună cu șefa secției, dr. Monica Terteliu, s-a înscris pe listele de voluntari care asigură asistența medicală în tabăra de la Siret și la frontieră.

„Ajutăm cu ce putem, inclusiv cu cazări și cu medicamente. Vasile e legătura cu cei de acolo”, a afirmat dr. Terteliu.

Doctorul Banzar îi are la Cernăuți pe cei doi copii, un băiat în vârstă de 6 ani și o fetiță în vârstă de 8 ani, care stau împreună cu mama lor și cu actualul soț al acesteia. Mama copiilor nu a vrut să plece din Ucraina, dar doctorul își dorește foarte mult ca ea să le permită măcar copiilor să vină aici, mai ales dacă situația la Cernăuți se înrăutățește. „Nu mi-am văzut copiii de la sfârșitul lunii ianuarie. Vorbesc cu ei doar la telefon. I-am spus fetiței să-i propună fostei mele soții să vină toți aici, dar ea a decis că nu pleacă”, a mărturisit dr. Banzar. Lucrurile sunt cu atât mai dificile cu cât copiii nu au acte românești și în absența acordului mamei este exclus ca ei să poată veni la tatăl lor. „Românii i-au ajutat pe ucraineni cu tot necesarul, au făcut lucruri minunate. În ceea ce mă privește, cred că sunt mai de folos aici decât dincolo și îmi pare bine că pot să ajut”, a spus dr. Banzar.

Despre colegul său, doctorița Terteliu afirmă că este foarte muncitor, s-a integrat rapid în echipa de la Boli Infecțioase și a deprins cu ușurință „bucătăria internă” a secției. „A muncit mult și o face în continuare. Este un om și un medic de foarte bună calitate”, a spus dr. Terteliu.

Marți dimineață, doctorul Banzar a fost câteva ore la spital, după care urma să plece în tabăra de refugiați. Între spital și Siret ne-a spus că a absolvit facultatea de medicină din Cernăuți în anul 2009, s-a specializat în medicină internă 2 ani, conform reglementărilor din Ucraina, apoi a dobândit competențe în boli infecțioase și medicină de urgență prin cursuri de câte 6 luni. Din 2018 are cetățenie română, în 2019 a depus actele la București pentru echivalarea studiilor, dar diferențele dintre sistemul de învățământ medical din Ucraina și cel european au făcut acest lucru dificil. În 2020, în timpul pandemiei, a decis să vină în România să profeseze ca medic generalist, în condițiile în care specializările nu îi sunt recunoscute de statul român. „Când a început pandemia am văzut că la Suceava aveau nevoie mare de medici. Eu sunt medic infecționist și am spus că fac orice era de trebuință; atunci am început să lucrez aici, cu competențe limitate. Mi s-a aprobat un contract de muncă pe durata stării de alertă plus încă o lună. Anul ăsta vreau să mă înscriu la rezidențiat, să pot să lucrez în specialitatea mea”, a povestit doctorul Banzar.

El ne-a spus că știe încă cel puțin 6 medici din Regiunea Cernăuți care ar dori să vină să lucreze la Suceava, dintre care doi sunt femei și prin urmare nu ar avea dificultăți să plece din țară. Specialitățile acestora sunt medicina de urgență, medicină internă, radiologie intervențională și urologie; aproape toți știu limba română și unii au deja documentele depuse pentru echivalarea studiilor, la Ministerul Sănătății din România. Deocamdată, legislația românească și europeană le permite să profeseze doar ca medici de medicină generală.