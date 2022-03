Nu-i priește lui Medvedev lipsa lui Djokovic, parcă dispare și apetitul său pentru performanță odată cu adevăratul rival. Eliminarea timpurie de la ”al cincilea Slam”, adică turneul de la Indian Wells, i-a adus lui Medvedev și pierderea locului de lider ATP în clasamentul live. Probabil și-l va recupera la Miami, căci Djokovic nu joacă nici acolo, iar după una rece pentru Medvedev trebuie să vină și una caldă. Deocamdată, să spunem că eliminarea sa a venit de la Monfils, care i-a servit de două ori din mână, în stil Kyrgios, câștigând de fiecare dată punctul! Dar nici alți favoriți n-au dus-o mai bine, americanii Tommy Paul și Brooksby luându-i pe sus cu vivacitatea lor pe apaticul Zverev și respectiv pe neînțelesul Tsitsipas. Astfel, principalul favorit a rămas tot eternul Nadal, dar tocmai el trebuia să iasă primul... Tot un american era să-i facă felul, Sebastian Korda. Am văzut meciul ăsta care m-a purtat prin toate stările. După un prim set așa cum se cuvine, adică plin de respect la adresa jucătorului neînvins anul ăsta (cel mai bun start de an din carieră, mai e posibil așa ceva la vârsta lui Nadal?!), Korda a dat drumul la joc... și ce joc! De Top 3, fără exagerare. Preț de aproape două seturi, i-a făcut 4 break-uri lui Nadal, timp în care acesta n-a văzut minge de break la față! Astfel s-a ajuns la 6-1 și 5-2 cu două break-uri pentru Korda, care urma să servească pentru meci, chiar și a doua oară, dacă nu-i reușea din prima. Și da, s-a crispat într-un fel ciudat, nu la construcția punctului, ci la finalizare. Până la urmă a cedat în tie-break, deși și acolo a avut la un moment dat minibreak în față. E o înfrângere nedrept de dureroasă pentru băiatul ăsta, care s-ar fi descătușat cu adevărat în carieră, ar fi fost în cărți pentru Top 10 la final de an, așa cum pronosticasem acum aproape 2 ani. Pentru Nadal urmează alt american, gigantul Opelka, acesta eliminându-l pe Șapovalov exact pe dos decât ne-am fi așteptat, adică pierzând în tie-break, în schimb făcându-i canadianului două break-uri!

Despre fete cu proxima ocazie, tocmai a început meciul Simona-Sorana, o confruntare care n-a mai avut loc de când cele două erau adolescente!