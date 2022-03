Umanitar

Firma Pro Mobila a organizat o campanie de donații pentru ucrainenii din regiunea Lviv, greu încercați din cauza războiului. Cu ajutorul Fundației umanitare „Jeni Mandachi”, Pro Mobila și administratorul acestei firme, Cătălin Covașă, alături de alte câteva firme care s-au alăturat campaniei: Lacusta Prod Com, Savcom, Imamed Tech și Covasa Catalin, au reușit să adune produse alimentare și de igienă care vor ajunge în zona Lviv din Ucraina.

După cum ne-a spus Cătălin Covașă, un tir a fost încărcat cu toate donațiile oferite de firmele amintite, iar bunurile vor fi distribuite în Harkov și Kiev. „Donația s-a făcut către Fundația <Freedom Lviv> și Prefectura din Lviv, către persoane cu care eu am o strânsă legătură de prietenie și în calitate de administrator al Pro Mobila. Împreună cu societățile mai sus menționate, am organizat logistica necesară pentru a putea trimite în timp util ajutoarele solicitate. Transportul a fost oferit de Zmosu Ivan, care are dublă cetățenie: română și ucraineană, și care a dorit să ajute și el cu ce poate”, ne-a spus Cătălin Covașă. Administratorul Pro Mobila a ținut să le mulțumească tuturor celor implicați în această campanie umanitară și a spus că nu vrea să se oprească aici. „Vrem să continuăm să ajutăm, mai ales pe oamenii din Ucraina care sunt în plin război, știindu-se faptul că cei din Harkov și Kiev sunt foarte afectați. Localnicii de acolo, soldații ucraineni, cu toții au nevoie de ajutor. Orice firmă care dorește să se implice în această campanie umanitară poate să ia legătura cu noi, cu Pro Mobila, și, împreună, să îi ajutăm pe ucrainenii care au rămas în țara lor, luptă pentru țara lor, dar au nevoie de ajutor”, a completat Cătălin Covașă.