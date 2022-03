Implicare

Voluntarii Asociației de protecție a animalelor ”Casa lui Patrocle” au făcut un prim drum în Ucraina, miercuri, 9 martie, unde au dus 1.600 de kilograme de hrană uscată pentru câinii din adăposturile din țara aflată în război.

Voluntarii suceveni s-au deplasat până lângă Cernăuți. De acolo, jumătate din cantitate a fost trimisă cu trenul către adăposturile din Kiev, Odessa și Harkov, în timp ce jumătate a rămas pentru adăpostul de lângă Cernăuți.

”Am ajuns la primul adăpost de câini din Ucraina. Am dus 1600 kg hrană uscată. Am plecat cu inima strânsă și cu un amestec de sentimente în suflet. Teamă, speranță, grijă. Dar înainte de toate, cu credință.

Hrana a fost împărțită în două direcții. 1600 kg, cât am dus azi, este extrem de puțin, însă a fost primul drum, am plecat cu un bus, am vrut să vedem ce găsim acolo, cum va fi drumul. Ținem legătura cu o prietenă din Cernăuți care se ocupă tot cu protecția animalelor și pe care o cunoaștem de ani de zile”, a relatat Roxana Ciornei, care a mărturisit că ea și colegii ei au fost primiți la adăpost cu lacrimi în ochi.

Sucevenilor li s-a cerut să ia spre Suceava câini, însă la acest prim transport au putut lua doar doi.

”La intrarea în fiecare localitate din Ucraina oamenii au ridicat pereți din saci umpluți cu nisip, iar în spate lor stau ucrainenii cu arme. Armata e pe stradă. Vom merge înapoi peste două-trei zile”, sunt câteva din impresiile Roxanei Ciornei.

Evident, pentru câinii și pisicile din Ucraina este nevoie de multă hrană.

”Facem un apel oficial către comunitatea iubitorilor de animale din România! Către producătorii, importatorii și distribuitorii de HRANĂ și MEDICAMENTE veterinare! Avem pregătită o hală goală în Suceava pe care o vom folosi drept centru de colectare! Aici le vom primi, sorta și le vom duce către Ucraina! Avem promisiuni din țară că vom primi cantități mari de hrană, sperăm să ajungă.

ASOCIAȚIA CASA LUI PATROCLE

Ron: RO22BRDE340SV63867373400

Euro: RO18BRDE340SV63867453400

SWIFT: BRDEROBU

PayPal: casaluipatrocle@gmail.com

Cu cardul: https://bit.ly/3nzNtm3

Revolut: 0752 818 517

www.casaluipatrocle.ro