Licitaţie

Odată cu deschiderea noului Spital Municipal Fălticeni, mai multe cabinete medicale aflate în incinta Ambulatoriului de specialitate (fosta policlinică transformată de la începutul acestui an în Centrul Medical Fălticeni) situat pe strada Ion Creangă, nr. 1, au fost relocate în clădirea noului spital. Spaţiile rămase neocupate din Centrul Medical Fălticeni, aparţinând domeniului privat al municipiului, vor putea fi închiriate prin licitaţie publică în vederea desfăşurării de activităţi medicale sau activităţi conexe actului medical. Preţurile de pornire la licitaţie, suprafaţa fiecărui spaţiu şi cota parte indiviză aferentă fiecărui cabinet medical au fost stabilite printr-o evaluare, organizarea licitaţiei privind închirierea cabinetelor medicale fiind făcută în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

„Clădirea fostei policlinici ne-a fost pusă la dispoziție de spital pentru că tot ceea ce însemna ambulatoriu de specialitate a fost mutat în clădirea nouă a Spitalului Municipal. Au rămas disponibile aproape toate spațiile cu excepția celor care sunt deja cumpărate din anii 2007-2008. Este vorba de câteva cabinete de stomatologie, tehnică dentară, oftalmologie, radiologie, pediatrie. Toate celelalte spații ne-au rămas, sunt incluse în domeniul privat al municipiului Fălticeni și trebuie să le dăm o destinație. Întreaga clădire își va păstra destinația medicală, iar toate spațiile pe care le vom închiria vor avea destinație medicală. De aceea am şi schimbat denumirea din Ambulatoriu de specialitate în Centru Medical Fălticeni.

După ce am reușit să facem procedura cadastrală numită apartamentare, pentru că acea clădire era doar aparent împărțită, în documente apărând ca un tot unitar, am făcut demersurile pentru a intra în posesia tuturor documentelor tehnice referitoare la spațiile fiecărui cabinet și a suprafeței spațiilor comune. La pachet se vor închiria în cotă indiviză și spațiile comune, cum ar fi grupuri sanitare, căi de acces, holuri, săli de așteptare, scări etc.”, ne-a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Primăria va păstra două spaţii

Primăria municipiului Fălticeni îşi va păstră spațiul în care funcționează în prezent Centrul de vaccinare, situat la intrarea din Centrul Medical. În spaţiile în care a fost farmacia policlinicii vor fi mutate cabinetele de la Medicina Școlară care funcţionează în prezent la Circa medicală de pe str. Maior Ioan, într-o clădire foarte veche și deteriorată. Mai sunt două spații tehnice care nu vor fi scoase la licitație, în unul fiind centrala termică, iar altul are rolul de arhivă, fiind depozitate documente ale spitalului.

„Un spațiu îl vom da gratuit Asociației Nevăzătorilor, care acum funcționează într-un spaţiu extrem de mic de pe str. Republicii, nr. 1. Unde a fost laboratorul de analize medicale avem o solicitare de la un ONG care se ocupă de copii cu probleme de autism. Au în evidență 40 de copii cu autism din Fălticeni și din zonă și care trebuie să meargă la Suceava pentru ședințele de terapie. Lângă fostul laborator sunt deja două cabinete de psihiatrie, unul din medici lucrând deja cu copii din Fălticeni la Suceava şi s-a arătat încântat să poată face acest lucru la Fălticeni. Venim în ajutorul părinților care nu vor mai fi nevoiți să meargă la Suceava. În plus, aici copilul rămâne pe mâni buni o oră - o oră şi jumătate, cât are loc terapia, şi părinţii pot să îşi rezolve alte probleme”, a precizat Gheorghe Cătălin Coman.

Centrul Medical Fălticeni va fi reabilitat de primărie în acest an

Primarul Cătălin Coman a făcut cunoscut că în bugetul din acest an sunt alocate sumele necesare pentru reabilitarea de către primărie a spațiilor comune, schimbarea acoperișului și reparații la subsol.

„La subsol nu am găsit lucruri foarte bune. Prin subsolul policlinicii este un pârâu care a curs din totdeauna și care vine de pe str. Ion Creangă. Are un sistem de drenaj și de dirijare a apei, are un curs dirijat care intră în canalizarea orașului. S-a mai colmatat, a fost curățat, nici eu nu am știut că pe sub policlinică avem un pârâiaș cu ape subterane, chiar dacă nu este o construcție nouă.

Ne vom asuma și reabilitarea clădirii cu termosistem exterior, chiar dacă avem o problemă în ceea ce privește accesarea fondurilor europene sau guvernamentale pentru că nu suntem proprietari pe clădire în totalitate. Trebuie să facem un proiect comun, iar din discuțiile avute, cei care sunt proprietari nu prea vor, cum sunt o parte din proprietarii cabinetelor stomatologice care nu mai desfășoară activitate acolo de 3-5 ani. Ne-au întrebat dacă nu suntem interesați să le cumpărăm cabinetele. Nu știu dacă avem posibilitatea legală, mai ales la prețurile cerute de dumnealor. Le-am sugerat găsească cumpărători, dar trebuie să le păstreze destinația medicală”, consideră primarul Cătălin Coman.

Preţul de închiriere a unui spaţiu medical este cuprins între 500 şi 1.000 lei lună

Prețurile de închiriere a spaţiilor cu destinaţie medicale au fost stabilite de un evaluator - expert ANEVAR şi sunt decente comparativ cu cele de pe piața liberă.

„Preţurile de închiriere nu sunt exagerate. Un spațiu medical se va închiria cu o sumă cuprinsă între 500 de lei și 1090 lei/lună. Sunt prețuri decente, cu mult sub prețul pentru alte activități comerciale. Ne-am gândit în primul rând la utilitatea socială pe care o au aceste cabinete medicale, astfel încât să poată achita chiria către Primărie și să reușim să rezolvăm și o problemă socială pentru că sunt foarte multe persoane care au nevoie de servicii medicale și în spital, și în cabinetele particulare.

La prețurile chiriei se va adăuga o sumă fixă pentru curățenie, pentru cheltuielile comune, pentru pază. Prin refacturare proprietarii spaţiilor vor plăti utilitățile: apă-canal, energie electrică și energie termică, în funcție de numărul de metri pătrați închiriați”, a spus primarul Cătălin Coman.