Vizită de lucru

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a efectuat, vineri seara, o vizită de lucru în punctul de trecere a frontierei Siret pentru a analiza măsurile care au fost luate până acum și a stabili noi coordonate pentru ca statul română împreună cu societatea civilă să sprijine cetățenii ucraineni care ajung în România.

„Dincolo de măsurile care au fost luate la nivelul fiecărui minister, trebuie să ne coordonăm cu autoritățile locale și cu instituțiile care reprezintă fiecare minister în parte pentru a putea să fim cât se poate de organizați, de eficienți în acest demers”, a declarat premierul. Ciucă a subliniat că au fost luate toate măsurile pentru instalarea unei tabere pentru refugiați la Siret, unde sunt asigurate inclusiv utilitățile, doar că până acum nu a fost instalată deoarece încă nu este cazul, nefiind solicitări în acest sens.

„Locația este stabilită. Toate echipamentele sunt duse acolo. Am putut să constat că atât partea de situații de urgență, cât și partea care trebuie să se ocupe de asistență medicală, inclusiv asistența psihologică, sunt asigurate. Am văzut mame cu copii care au nevoie de toată asistența pe care noi putem s-o acordăm, inclusiv asistența psihologică. Șefa DSP de la Suceava ne-a prezentat un punct care asigură 24 de ore asistență mamelor și copiilor. În tot acest ansamblu avem nevoie de foarte multă coordonare pentru a nu transforma totul într-o acțiune nu tocmai coerentă”, a declarat prim-ministrul.

El a spus că a văzut tineri, copii, oameni de toate vârstele care au venit și au fost dispuși voluntar să acorde o mână de ajutor. „Vreau să le mulțumesc personal pentru modul în care s-au implicat. Au arătat că le pasă cu adevărat și că românii sunt în măsură să sprijine ceilalți cetățeni, indiferent de unde sunt ei”, a afirmat premierul. El a mulțumit, de asemenea, autorităților locale „pentru cum s-au implicat și au găsit soluții” la problemele refugiaților.

„Este foarte greu să putem să anticipăm ceea ce ar putea să urmeze”

Întrebat de jurnaliști în ce măsură ar putea fi afectată România, dacă va fi oprit importul de gaze din Federația Rusă, Nicolae Ciucă a răspuns că în cadrul unui comitet interministerial au fost „identificate soluții vizavi de măsurile pe care le aplicăm de la 1 aprilie pentru a putea să stopăm efectele creșterii prețurilor la energie și la gaze” și că a fost asigurat că „și dacă se oprește importul de gaze din Federația Rusă, suntem în măsură să asigurăm aprovizionarea cu gaz”.

În ceea ce privește riscul extinderii conflictului armat și la alte state, Nicolae Ciucă a declarat că încă din prima zi a condamnat agresiunea armată și că este foarte greu de anticipat ce va face Rusia. „Nu ne-am fi gândit niciodată că se va ajunge la o astfel de decizie. Este foarte greu să putem să anticipăm ceea ce ar putea să urmeze. În momentul de față, putem să observăm că întreg efortul militar se concentrează pentru a îndeplini obiectivele de cucerire a Ucrainei și desigur a capitalei Kiev. Celelalte posibilități desigur trebuie să fie pe masa de analiză, sper că nu se va întâmpla ceea ce dvs ați descris (n.r. - extinderea conflictului la alte state). La nivelul UE au fost stabilite sancțiuni drastice, la nivelul NATO s-au luat măsuri și vor fi luate în continuare decizii pentru întărirea pe flancul estic”, a spus Nicolae Ciucă.

Premierul asigură că faptul că România se află „sub umbrela NATO” conferă siguranță „în tot ceea ce înseamnă măsurile de apărare și de securitate a țărilor NATO”. „Toți liderii au afirmat și este vizibil că Alianța este mai unită ca niciodată, iar cetățenii români trebuie să aibă siguranța că în acest moment se iau măsurile care se impun astfel încât sub acest scut defensiv să ne asigurăm capacitatea de apărare și siguranță”, a mai spus prim-ministrul Nicolae Ciucă.