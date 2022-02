Sprijin

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că la nivelul județului a fost constituit un comandament provizoriu pentru coordonarea acțiunilor pentru sprijinirea refugiaților care vin din Ucraina după începerea războiului în această țară. Gheorghe Flutur a fost prezent alături de premierul României, Nicolae Ciucă, în vizita pe care acesta a făcut-o vineri seara în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe unde mii de ucraineni au ajuns în județul Suceava după izbucnirea conflictului militar. Flutur a ținut să îi mulțumească premierului pentru vizita efectuată la Siret, el prezentându-i acestuia măsurile luate de administrația județeană pentru a venit în sprijinul refugiaților.

„Din fondul de rezervă al Consiliului Județean am asigurat finanțarea acestor tabere de refugiați care ar urma să fie amenajate în județ. Au bani pentru tot ce înseamnă catering, respectiv trei mese pe zi, pentru cinci zile, apoi pentru lenjerie, dotări și inclusiv racordurile la energia electrică”, a arătat șeful administrației județene.

El a spus că în cursul zilei de vineri s-a întâlnit cu toți primarii localităților aflate la frontiera cu Ucraina, iar aceștia s-au organizat în așa fel încât să fie gazde bune pentru cei care vor veni din Ucraina în perioada următoare. „De asemenea, avem un comandament provizoriu, o inițiativă proprie. Am adus traducători, 24 de ore din 24, din limba ucraineană, pentru că sunt oameni care nu știu limba română. Am adus aici oameni care coordonează și transporturile, pentru că sunt grupuri care vin pe jos și au nevoie de transport. Și pentru aceasta am delegat oameni aici de la Biroul Județean de Transporturi. Avem și oameni de la departamentul de turism pentru asigurarea hotelurilor, pentru a rezerva locuri. Pentru că sunt foarte mulți care cer rezervare de locuri la hoteluri în România. Iar cei de la sănătate publică vor asigura asistență medicală 24 de ore din 24, inclusiv o cameră pentru mama și copilul”, a explicat președintele CJ Suceava.

El a ținut să mulțumească în mod special societății civile și tuturor celor care au venit în Vama Siret pentru a le acorda sprijin persoanelor refugiate din Ucraina. Gheorghe Flutur a remarcat solidaritatea extraordinară a sucevenilor, a românilor, nominalizându-i și pe cei din județul Botoșani, care au venit în Vama Siret pentru a sări în ajutorul refugiaților. „Îi admir, le mulțumesc, îi prețuiesc și vreau să știți că și autoritățile statului, deși sunt lucruri care se văd, unele care nu se văd, am fost și suntem la post și ne-am pregătit. Și chiar astăzi am primit sprijin din partea Guvernului pentru care vreau să le mulțumesc”, a încheiat Gheorghe Flutur.