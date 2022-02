Radu-Vasile Coca are de executat 3 ani și 3 luni de închisoare în regim de detenție

După gratii

Un angajat al Direcției de Sănătate Publică Suceava, care făcea anchete epidemiologice în teren până ce s-a dus băut la un caz, a ajuns în Penitenciarul Botoșani, dus de polițiștii care au pus în executare mandatul prin care a fost condamnat definitiv la 3 ani și 3 luni de închisoare cu executare, într-un dosar privind infracțiuni la regimul rutier.

Radu-Vasile Coca, în vârstă de 54 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, a încasat pedeapsa destul de severă în condițiile în care a recidivat cu infracțiunile rutiere. El a fost condamnat inițial la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu suspendare, însă în termenul de încercare al acestei pedepse a comis-o din nou, fiind prins beat la volan, când nici nu mai avea dreptul de a conduce.

În aceste condiții, Judecătoria Rădăuți i-a aplicat un an de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și a revocat suspendarea primei pedepse, de 2 ani și 3 luni de închisoare. A rezultat că bărbatul are de executat 3 ani și 3 luni de închisoare în regim de detenție.

După ce pedeapsa a rămas definitivă, miercuri, 2 februarie, polițiștii de la Secția Rurală Gălănești au primit spre punere în executare mandatul pe numele lui Radu-Vasile Coca, din Frătăuții Vechi.

Bărbatul a fost identificat la domiciliu și transportat sub escortă la Penitenciarul Botoșani, în vederea efectuării pedepsei.