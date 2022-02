Evaluare

Un incendiu, care a izbucnit, joi, puțin după miezul nopții, la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a necesitat evacuarea a 329 de pacienți dar, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, cpt. Alin Găleată, a declarat că flăcările s-au manifestat în zona unui salon de la etajul IV al spitalului, la secția Ginecologie.

Conform comunicatului transmis de cpt. Alin Găleată, inițial, la fața locului s-au deplasat forțele și mijloacele de la Detașamentul de Pompieri Suceava (5 autospeciale cu apă și spumă, o mașină de descarcerare ușoară, o autoscară de intervenție la înălțime, o ambulanță SMURD B2 și o autospecială de tranport personal și victime multiple - ATPVM), ulterior fiind activat și Planul Roșu de Intervenție.

Pe lângă subunitățile pompierilor militari suceveni, au mai fost solicitate resurse și de la inspectoratele pentru situații de urgență Botoșani și Iași, în total fiind alocate intervenției, etapizat, 7 autospeciale cu apă și spumă, 8 ambulanțe SMURD, 3 autoscări de intervenție la înălțime, 5 ATPVM, două autospeciale de intervenții complexe și un echipaj pentru descarcerare. De asemenea, în sprijin au intervenit și 9 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Deoarece incendiul a fost localizat în timp scurt, din totalul forțelor și mijloacelor alocate, o parte au fost întoarse la bază.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără și degajări de fum la elemente combustibile ale instalației electrice (izolație cabluri) și ale instalației de ventilare, dispuse în planșeul holului de la etajul IV (Secția Obstetrică-Ginecologie), în dreptul unui salon. Incendiul a fost localizat la ora 0:42, iar lichidarea acestuia a fost declarată 10 minute mai târziu.

„Important este că nu sunt victime”

Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Dan Teodorovici, ne-a spus că, în jurul orei 2.30, s-a început readucerea pacienților în saloanele în care erau internați, cu excepția a 40 de paciente de la Ginecologie, care au fost relocate pe alte secții. Șase pacienți care la momentul incendiului se aflau în UPU au fost redirijați spre spitalele din Fălticeni și Rădăuți. O pacientă cu abdomen acut, care fusese adusă de la Fălticeni pentru o intervenție chirurgicală de urgență și tocmai trebuia să intre în operație, a fost redirijată rapid spre Rădăuți. „Am eliberat imediat zona UPU, în ideea că vor fi pacienți care vor trebui trimiși cu ambulanțele către alte spitale. Totul a decurs fără probleme. Important este că nu sunt victime”, a declarat dr. Dan Teodorovici.

Incendiul a afectat jumătate din etajul IV al spitalului. Au fost evacuați 329 pacienți, de la etajul IV, până la etajul IX, în alte secții din spital. Din totalul pacienților evacuați, 102 sunt copii (57 nou-născuți), iar 40 de pacienți au fost de la etajul IV.

Intervenția personalului medical și a pompierilor la incendiul de la Spitalul Județean, calificată de autorități ca „extraordinară”

Mobilizarea rapidă a personalului medical din Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, intervenția pompierilor de la ISU și aplicarea întocmai a protocolului prevăzut în astfel de situații, la incendiul izbucnit joi noapte la unitatea medicală, au fost evidențiate, joi, de secretarul de stat în Ministerul Sănătății Tiberius Brădățan și de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan. Într-o conferință de presă comună, la care au mai participat directorul DSP, Olivia Ioana Vlad, managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, șeful ISU Suceava, col. Costică Ghiață, purtătorul de cuvânt al ISU, căpitan Alin Găleată, și lt. Ionuț Cobziuc, adjunctul șefului Centrului operațional, autoritățile au apreciat modul rapid și eficient în care s-a intervenit, atât pentru localizarea și stingerea incendiului în doar 10 minute, cât și la evacuarea în timp foarte scurt a 329 de pacienți, dintre care 102 copii, de la etajul IV până la etajul IX. Dintre copii, 57 sunt nou-născuți.

Secretarul de stat Tiberius Brădățan a explicat că din investigațiile specialiștilor a reieșit că incendiul a pornit de la supraîncălzirea unui ventilator de la baia salonului nr. 8 al secției Obstetrică-Ginecologie, uitat în funcțiune după externarea pacientelor, în cursul zilei de miercuri. Aici s-a produs un scurtcircuit, care a afectat izolația din PVC a altor echipamente electrice din apropiere și s-a propagat la partea superioară a planșeului de pe holul de la etajul IV. Acumularea de PVC topit a dus la căderea unei bucăți din tavanul fals. ”Cel mai important este că nu au fost victime, nici un pacient nu a suferit arsuri sau intoxicații cu fum. Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical și ISU, care a acționat foarte rapid. A fost un efort foarte mare, de evacuare a 329 de pacienți care au trebuit relocați”, a declarat Tiberius Brădățan.

Și prefectul Alexandru Moldovan a subliniat „profesionalismul cadrelor medicale și al pompierilor” și „respectarea întocmai a procedurilor”, exersate prin exerciții periodice în toată pandemia. „Au reacționat extraordinar”, a declarat prefectul.

În maximum două săptămâni, secția OG va funcționa din nou în vechea locație

Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a arătat că evenimentul „era cu potențial de a se transforma într-o tragedie”, dar funcționarea optimă a instalațiilor de avertizare la incendiu și intervenția promptă a personalului din spital și a pompierilor au făcut ca nici un pacient să nu aibă viața pusă în pericol și să nu fie scos afară din spital. Toți au fost relocați în alte secții. Managerul a mai spus că pagubele nu sunt majore și că în maximum două săptămâni secția Obstetrică-Ginecologie își va relua activitatea la etajul IV. Deocamdată, funcționează într-un alt spațiu. Dr. Calancea a declarat că întreaga activitate medicală din spital se desfășoară normal.

Șeful ISU, col. Costică Ghiață, a declarat că instalația de avertizare de incendiu a semnalat „în timp foarte, foarte scurt” focul, iar personalul din secție a anunțat incendiul la ISU în faza incipientă, la ora 00.34, astfel că pompierii au ajuns în 5 minute la fața locului și au efectuat concomitent stingerea incendiului și evacuarea pacienților. Din cauza incendiului care a pornit de la etajul IV, toate etajele superioare, până la IX, au fost inundate cu fum. „Dificultatea a fost numărul mare de persoane de relocat”, a spus col. Ghiață, care a subliniat și el că „reacția rapidă a sistemului integrat – ISU-spital” a făcut să nu fie victime. Șeful ISU a subliniat că nu se poate spune despre nici o clădire că are „risc zero” la incendii, dar în cazul spitalului din Suceava acest risc este redus, „sub medie”. De asemenea, șeful ISU Suceava a spus că zonele de risc, precum secțiile ATI, sunt verificate zilnic, împreună cu personalul medical.

Ultimul control al pompierilor în toate secțiile Spitalul Județean de Urgență Suceava, pe linia prevenirii incendiilor, a fost luna trecută, iar cele precedente, în octombrie și iunie 2021. De asemenea, chiar în aceste zile firma cu care unitatea medicală are contract de mentenanță pentru instalații efectua verificări.

Corpul de clădire în care a avut loc incendiul are autorizație privind securitatea la incendiu.

La această dată, în spital se desfășoară o anchetă administrativă pentru a se afla de ce personalul care avea în atribuții verificarea închiderii ventilatoarelor din băi, când acestea nu sunt folosite, nu s-a achitat de sarcină.

Flutur: Trebuie să vedem exact care au fost cauzele incendiului, pentru ca astfel de situații să nu se întâmple, iar Spitalul Județean trebuie să devină un loc sigur

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat promptitudinea cu care pompierii și cadrele medicale au acționat în noaptea de miercuri spre joi pentru stingerea incendiului izbucnit în secția de obstetrică și ginecologie a Spitalului Județean, precum și pentru mutarea pacienților de la etajele care au fost afectate de fum. Gheorghe Flutur a adăugat că nu înțelege totuși de ce au cedat cablurile electrice de la sistemul de ventilare din toaleta din care a izbucnit incendiul, în condițiile în care, din informațiile pe care le are, au fost verificate chiar săptămâna trecută.

„Din fericire nu sunt victime, iar personalul medical s-a mobilizat foarte repede. Însă a fost un disconfort și o spaimă în Spitalul Județean destul de mare. Și o să vreau să văd care sunt cauzele și ce s-a întâmplat acolo. Nu a fost ceva legat de sursele de oxigen care sunt la terapie intensivă, dar a fost o chestiune legată de instalația electrică. Din câte am întrebat noaptea trecută, instalațiile electrice au fost modernizate nu de foarte mult timp, au și o revizie făcută de firmele de specialitate chiar săptămâna trecută”, a precizat Flutur.

El a subliniat faptul că așteaptă din partea Spitalului Județean solicitări cu tot ceea ce este necesar pentru a pune în siguranță această unitate spitalicească. „Vrem să punem în siguranță odată pentru totdeauna acest spital, pentru că nu înțeleg de ce au cedat cablurile. Trebuie să vedem care este adevărul acolo, dacă avem de făcut modificări sau de reproiectat. Cereți-ne fonduri, noi, Consiliul Județean, suntem totdeauna deschiși, însă trebuie să fim extrem de atenți”, a transmis Gheorghe Flutur conducerii Spitalului Județean.

El a mai adăugat că a avut mai multe discuții cu reprezentanții spitalului despre găsirea celor mai eficiente soluții pentru prevenirea unor incendii. „Am avut mai multe discuții cu cei de la spital, fără să intrăm în protocoalele medicale pentru că nu e atributul Consiliului Județean, însă de fiecare dată le-am atras atenția și după ce au apărut fel de fel de evenimente în țară, mai ales aceste incendii, să își găsească cele mai eficiente soluții, fie externalizează, fie își creează propriile structuri. Au pornit și proceduri interne, după care au ajuns la concluzia că mai bine să externalizeze, și acum sunt în proceduri de achiziție”, a explicat președintele CJ Suceava.

El a spus că până atunci, a solicita conducerii spitalului să stabilească în mod clar un regulament de funcționare cu stabilirea de responsabilități clare pentru prevenirea incendiilor, precum și pentru intervenții în cazul unor asemenea evenimente nedorite. Gheorghe Flutur a precizat că în același timp trebuie văzut exact care au fost cauzele incendiului, el considerând că astfel de situații nu mai trebuie să se întâmple, iar Spitalul Județean trebuie să devină un loc sigur. „Nu să întrebe cineva ce se întâmplă acolo. Pot să spun că sunt mulțumit că au acționat prompt și nu sunt victime. Ăsta e un lucru absolut lăudabil, dar totuși noi ne îndreptăm să vedem cauzele care au stat la baza acestor incidente absolut regretabile și care au creat o stare de spaimă în miez de noapte, în primul rând la pacienți, dar și la familiile acestora”, a declarat Gheorghe Flutur. El a ținut să mai adauge că în timpul incendiului și al intervențiilor pentru stingerea acestuia a solicitat personalului medical să comunice cu rudele pacienților pentru a le explica situația și starea acestora.

Primarul Sucevei, implicat în intervenția de la Spital, inclusiv prin asigurarea de spații de cazare

Incendiul izbucnit la Spitalul Județean Suceava în noaptea de miercuri spre joi a pus la încercare capacitatea de reacție a autorităților sucevene, pe mai multe paliere.

Printre cei care au dat o mână de ajutor în gestionarea dramaticei situații s-a numărat și primarul Sucevei, Ion Lungu, care a ajuns la scurt timp după mașinile de intervenție ale ISU.

În condițiile în care nu se știa cât de rapid va putea fi stăvilit focul și ce se va face cu cei 329 pacienți scoși din saloane în toiul nopții, principala preocupare a fost să se asigure că vor avea unde să fie cazați, dacă nu existau spații suficiente în alte unități medicale.

„Am luat măsurile necesare pentru a fi siguri că toți pacienții evacuați vor avea unde să fie cazați și în cel mai scurt timp, mai ales că suntem încă în iarnă. În acest scop am pregătit imediat două săli de sport încălzite, unde putem pune saltele, dar am găsit un sprijin important și la Ștefan Mandachi, care ne-a pus la dispoziție 46 de camere la hotelul său. Din fericire, nu a mai fost nevoie, pentru că ISU și-a făcut treaba cu profesionalism și țin să îi felicit pe toți cei care au acționat acolo, sub coordonarea colonelului Gheață. Felicitări și directorului Spitalului Județean, Alexandru Calancea, cadrelor medicale (șefi secții, doctori, asistenți, infirmieri), care au dat dovadă de calm, au intervenit profesionist atât la evacuare cât și revenirea în saloane. Mulțumim lui Dumnezeu că am trecut cu bine de această cumpănă”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Implicarea municipalității sucevene în asigurarea funcționării Spitalului și dotarea cu cele necesare a fost vizibilă atât la începutul pandemiei, cât și în perioada ulterioară, fiind făcute importante achiziții de echipamente, donate unității sanitare, în plus, anual fiind alocate fonduri de la bugetul local, pentru lucrări de reparații și modernizare.