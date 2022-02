Anul trecut

26 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie sucevean au fost sprijiniți anul trecut de Fundația „Hope and Homes for Children România” pentru a se integra socio-profesional, pentru a-și dezvolta abilități pentru o viață independentă și pentru a se adapta în societate. Ei au beneficiat de consiliere și de sprijin material, de recomandări pentru găsirea unui loc de muncă, precum și de sesiuni de formare profesională. Fundația „Hope and Homes for Children România” a acordat 76.950 de lei pentru cei 26 de tineri vulnerabili. Astfel, tinerii aubeneficiat de plata chiriei și a utilităților, și-au acoperit cheltuielile de bază pentru mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte etc. Sucevenii au primit și recomandări pentru găsirea unui loc de muncă „și au beneficiat de sesiuni de formare profesională, dar și de suport psihologic și de consiliere de specialitate, cu scopul de a crea premisele pentru integrarea cu succes pe piaţa muncii și în comunitate”.

Tineri pregătiți pentru meseriile de brutar, bucătar, ospătar și lucrător în cultura plantelor

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava ne-au spus că și Fundația „Concordia” a lansat în 2021 un proiect care are ca grup țintă tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială sau care provin din familii defavorizate, cu vârste cuprinse între 18 și 26 ani, absolvenți a minimum opt clase (proiect POCU).

Prin acest proiect, ne-a explicat directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, „tinerii pot accesa unul dintre cursurile de formare oferite de Școala de Meserii Concordia, cum ar fi: brutar, bucătar, ospătar și lucrător în cultura plantelor. DGASPC Suceava a încheiat trei parteneriate cu organizații private, care au ca obiectiv dezvoltare comunitară și incluziune socială și profesională a tinerilor din comunitate și din sistemul de protecție. De asemenea, a fost înregistrată creșterea perfomanțelor școlare și reducerea ratei abandonului școlar a copiilor/tinerilor din sistemul de protecție prin atragerea de parteneri în acțiunile gen <Ajutor la teme> în care sunt incluși copii cu carențe educaționale”.

Atelierul „Deprinderi de viaţă”, la Gura Humorului

Am aflat de la reprezentanții DGASPC Suceava că în cadrul Centrului de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului funcționează Atelierul „Deprinderi de viaţă” (ţesături şi împletituri), având ca scop dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi terapie ocupaţională, în vederea facilității integrării socio-profesionale (tâmplărie, ţesătorie și împletituri), de serviciile cărora au profitat 29 de copii și tineri din sistemul de protecţie sucevean. În anul 2021, au beneficiat de serviciile Centrului social cu destinație multifuncțională Gura Humorului 22 de tineri care au părăsit sistemul de protecție, în vederea inserției socio-profesionale.