Tradiții păstrate

În ziua marii sărbători a Botezului Domnului credincioșii din comuna Bosanci s-au adunat după Sfânta Liturghie în jurul altarelor cu cruci de gheață ridicate la cele trei biserici, pentru a lua Agheasma Mare. Respectând întru totul tradiția, cei din zona centrală a comunei s-au adunat, în frunte cu pompierii voluntari din Bosanci, în curtea Bisericii ”Sf. Gheorghe”, după ce pompierii au avut și de această dată un loc aparte, de cinste în biserică în timpul slujbei. Ei au căpătat acest statut respectabil după ce de zeci de ani ridică la Bobotează altarele cu cruci de gheață pentru bisericile din comună. Sute de vase cu apă, aduse de acasă de credincioși, s-au adunat în jurul crucii de gheață, subțiată peste noapte de temperaturile nefiresc de mari.

Semnul sfințirii a fost dat de preot: ”Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta!”, iar cântarea specifică marii sărbători a Bobotezei le-a adus oamenilor vestea sfințirii apei de către Mântuitor: ”În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, Căci glasul părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te.” După slujba de sfințire a apei, oficiată de preoții Ioan Bujoreanu și Nicolae Mihoc, credincioșii au plecat spre gospodăriile lor cu apa sfințită, în speranța și cu rugămintea către Bunul Dumnezeu ca necazurile să nu se abată asupra familiilor și locuințelor acestora.

Procesiune purtând steagul străvechi al pompierilor voluntari, la instituțiile comunei

În scurt timp pompierii însoțiți de preoți și de corul bisericii, purtând cu ei steagul Societății Pompierilor Voluntari din Bosanci, care datează din anul 1893, au pornit în procesiune cu prapuri pentru sfințirea instituțiilor importante ale comunei, anunțându-și prezența prin strigarea liturgică ”Chiraleisa”, care i-a însoțit pretutindeni. Ei trăiesc mândria înfruntării vicisitudinilor vremii, prin reușita unei munci de peste două zile de a găsi gheața, a ridica altare de cruci și a păstra astfel o străveche tradiție.

Șeful Serviciului Situații de Urgență, Constantin Blându, a vorbit despre aceste zile de drumuri și frământări: ”Pompierii voluntari au fost foarte ambițioși în acest an și nu au lăsat această veche tradiție să se piardă. Noi percepeam ceea ce se întâmplă în natură după temperaturile astea ridicate, însă credinciosul de rând putea să invoce faptul că nu ne-am dat interesul și nu am ridicat altarele de gheață. După două zile de muncă am reușit să găsim această gheață și să ridicăm crucile și vom vedea cât timp se vor menține. Suntem mândri de acest frumos obicei de la Bosanci, pe care înaintașii noștri l-au păstrat cu sfințenie și noi la rândul nostru trebuie să-l lăsăm moștenire după noi.”

Cu speranța în suflete și cu agheasma care îi va feri de boală și de primejdie, credincioșii se întorc la casele lor, prețuind acest semn al crucii de gheață care iese din apă și le este de ajutor în noul an. Altarele cu cruci de gheață sfințite în ziua de Bobotează sunt lăsate în fața bisericilor, până se topesc sub razele soarelui.