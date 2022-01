Caz dramatic

O femeie în vârstă de 41 de ani, din Vadu Moldovei, se află într-o situație extrem de delicată, autoritățile belgiene emițând pe numele său un mandat european de arestare prin care este acuzată de comiterea infracțiunii de ”răpire, reținere ilegală și luare de ostatici”. Oricât de grav sună această infracțiune în Codul Penal belgian, suceveanca este departe de a fi o teroristă, la mijloc fiind vorba de cei doi copii pe care îi are cu un belgian.

Situația Irinei Trifan, din Vadu Moldovei, nu este deloc roz.

La începutul acestei săptămâni, pe 3 ianuarie, femeia a fost reținută de polițiști, în baza solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, unitate de parchet care, la rândul ei, a pus în aplicare mandatul emis de Tribunalul de Primă Instanță din Flandra de Vest. Judecătorii belgieni au emis un mandat de arestare pe numele sucevencei, pusă sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de ”răpire, reținere ilegală și luare de ostaticii”. Belgienii au solicitat arestarea provizorie a acesteia, în vederea extrădării. Practic, ancheta ar urma să se deruleze în Belgia, autoritățile române fiind doar puse în situația de a respecta procedurile de extrădare dintre statele Uniunii Europene.

Doi băieți, cu vârste de 10 și 12 ani, prinși la mijloc în această poveste

Femeia este acuzată că a încălcat dispozițiile hotărârii judecătorești prin care i s-a interzis să părăsească teritoriul belgian cu copiii rezultați din căsătoria cu un cetățean al acestui stat.

Din datele existente la Primăria Vadu Moldovei rezultă că femeia are în grijă trei copii minori, o fată în vârstă de 17 ani și doi băieți, cu vârste de 10 și 12 ani, ultimii copii proveniți din relația cu un belgian.

Irina Trifan susține că la mijloc este vorba de acuzații false. Ea susține că belgianul a venit la Vadu Moldovei cu cei doi băieți și și-a dat acordul verbal ca ei să rămână la mamă.

Susține că fostul soț i-a întins o cursă

Ulterior, după ce s-ar fi întors în țara natală, bărbatul ar fi reclamat răpirea copiilor. Situația nu este însă simplă deloc, având în vedere că tatăl are o dispoziție de instanță belgiană care îi este favorabilă cu privire la copii.

Un alt amănunt important, femeia are mai multe documente medico-legale care atestă că a suferit leziuni prin violență domestică din partea soțului belgian.

Cert este că femeia din Vadu Moldovei s-a trezit ridicată de polițiști în baza mandatului emis de Tribunalul de Primă Instanță din Flandra de Vest și se află acum sub ameninţarea unei probabile extrădări.

Lăsată în libertate, sub control judiciar, până la judecarea extrădării

În ședința din 3 ianuarie, Curtea de Apel Suceava a respins propunerea de arestare provizorie a acesteia, și a plasat-o sub control judiciar. Femeia are impuse mai multe obligații (să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei, să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie). Femeia are și obligația de a nu părăsi limita teritorială a României.

Este probabil ca decizia de respingere a solicitării de arestare provizorie să aibă de a face și cu faptul că femeia are în îngrijire trei copii minori.

Pe 17 ianuarie a.c., Curtea de Apel Suceava a stabilit un termen la care se va judeca cererea statului belgian privind extrădarea acesteia.

La termenul din 17 ianuarie femeia din Vadu Moldovei va fi citată, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava va înainta la dosarul cauzei traducerea în limba română a mandatului european de arestare emis de autorităţile judiciare belgiene, în care apar detaliat acuzațiile formulate împotriva acesteia.

Fiind vorba de o femeie care are trei copii în îngrijire, situația este așadar delicată din foarte multe puncte de vedere.

Foarte probabil, aceasta va trebui să dea explicații, într-un fel sau altul, în fața autorităților judiciare belgiene care au emis mandatul de arestare.

Femeia din Vadu Moldovei se bucură de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.