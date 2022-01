Vineri, 7 Ianuarie 2022 (19:37:18)

Foresta a reluat pregătirile la jumătatea acestei săptămâni, gruparea suceveană având programat în intervalul 9-22 ianuarie un stagiu de pregătire în Croația. Situația din sânul echipei nu este însă deloc una liniștită, în condițiile în care conducerea clubului vrea să renunțe la antrenorii Ionuț Moșteanu și Antonio Stoian.

„Sunt unele diferențe de opinie, dar sperăm să trecem peste ele. Sunt alături de această echipă și sper să evităm să ajungem la o situație care nu ar face bine nimănui. Eu, pe 15 decembrie, am structurat planul pregătirii de iarnă și am făcut o listă cu jucătorii vizați pentru un transfer, însă am aflat ulterior despre cantonamentul din străinătate, și eu mi-am spus punctul de vedere. Au ieșit niște discuții pe această temă, iar ulterior am primit o notificare care prevedea că mi-a fost anulată rezervarea pentru deplasarea în Croația. De asemenea, am fost înștiințat că începând cu data de 6 ianuarie mi s-a luat dreptul de a conduce antrenamentele echipei sucevene. Eu îmi doresc însă să continui munca la Suceava și sper ca lucrurile să nu degenereze, pentru că ar fi păcat. Repet, respectul meu față de club, de oraș și de președintele Andrei Ciutac rămâne în continuare și sper să avem cu toții inteligența ca să depășim această situație. Consider că fac parte pe merit din această echipă și doresc să-mi fie respectată poziția de antrenor principal”, a declarat Ionuț Moșteanu, șeful băncii tehnice a Forestei.

Antrenorul cu portarii Antonio Stoian nu este nici el sigur de viitorul său pe Areni.

„Am avut rezultate bune în prima parte a campionatului, de aceea sunt de părere că oficialii clubului vor să ne rezilieze contractele fără nici un motiv. Argumentul lor este acela că vor să mai reducă din cheltuieli. Noi ne-am spus părerea și credem că acest cantonament în străinătate nu se impune în această perioadă a pregătirii de iarnă. Din informațiile mele, am înțeles că în Croația echipa urmează să fie preluată de alți antrenori, tot acolo urmând să se alăture lotului 7-8 jucători noi. Noi însă dorim să ne exercităm munca până la finalul contractului și sper să fim lăsați să ne ducem treaba până la capăt”, a precizat Antonio Stoian.

Foresta a reluat antrenamentele la mijlocul acestei săptămâni, urmând ca, sâmbătă, să plece într-un stagiu de pregătire centralizată, în Croația. „Galben-verzii” își vor stabili cartierul general la Medulin, acolo unde, luni, pe 10 ianuarie, vor disputa un prim meci amical cu echipa NK Brezice, din liga secundă a Sloveniei, după care vor participa la cea de-a opta ediția a turneului Arena Cup. „Forestierii” au fost repartizați în grupă cu formațiile NK Sibenik, NK Istra, ambele din prima ligă croată, și OFK Zarkovo, care activează în eșalonul al doilea din Serbia. Din cealaltă grupă vor face parte NK Locomotiva Zagreb (Croația, Liga I), NK Slaven Belupo (Croația, Liga I), FK Iskra (Muntenegru, Liga I) și NK Opatija (Croația, Liga a II-a).

În cadrul programului stabilit de organizatorii Arena Cup, Foresta va juca cu NK Sibenik, pe 12 ianuarie, la ora 14.30, cu NK Istra, pe 15 ianuarie, la ora 11.00 și cu FK Zarkovo, pe 18 ianuarie, la ora 11.00. În funcție de rezultatele înregistrate, gruparea suceveană va mai disputa unu sau două meciuri în faza următoare a competiției.