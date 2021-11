De săptămâna viitoare

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat joi, 18 noiembrie, că în toate localitățile cu rata de infectare sub 3 la mia de locuitori, indiferent de rata de vaccinare a personalului din învățământ, școlile și grădinițele vor fi deschise cu prezență fizică. Această măsură ar trebui să fie aplicată începând de luni, 22 noiembrie.

Sorin Cîmpeanu a declarat, conform Edupedu.ro, că „este în curs de pregătire o Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care ministerele Sănătății și Educației sunt abilitate să dea un ordin comun în sensul în care sunt deschise activitățile în grădinițe și școli în localitățile care sunt sub rata de infectare de 3 la mie, indiferent de rata de vaccinare a personalului din învățământ. Vă aduc la cunoștință că, astăzi (joi, 18 noiembrie), 1.724 de localități din România au rata de infectare de sub 3 la mie. La nivel național, rata de infectare este astăzi 4,36 la mie. În București, de exemplu, este de 4,76 la mie și sunt 18 județe care în ansamblul lor au rata de infectare mai mică de trei la mie. Practic, mai bine de jumătate din teritoriul țării rata de infectare este sub acest prag de 3 la mie. De luni, în aceste localități toți copiii din grădiniță și elevii vor putea merge cu prezența fizică fără a ne mai raporta la rata de vaccinare din unitățile de învățământ”.

Ministrul Educației a spus că această măsură se ia după mai multe consultări cu ministrul Sănătății. „Sunt convins că în această seară, joi, 18 noiembrie, vom adopta hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care vom decupla rata de vaccinare de modul de funcționare în școlile și grădinițele unde avem și 3 la mie rata de infectare, avem și o serie de prevederi care vor completa ordinul comun”, conform Edupedu.ro.