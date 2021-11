Vineri, 19 Noiembrie 2021 (15:50:41)

O minoră în vârstă de 15 ani, din Cornu Luncii, care a născut acum o lună la Maternitatea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ion cel Nou” Suceava, a intrat recent în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Din primele date pe care le-au obținut reprezentanții Protecției Copilului Suceava, care au demarat o anchetă în acest caz, tatăl bebelușului este din comuna Udești, este adult și ar fi în relații bune cu familia fetei. „Noi am solicitat primăriilor din Cornu Luncii și Udești anchete sociale cu privire la situația celor două familii, date pe care le vom obține cel mai probabil luni. Noi vrem să monitorizăm acest caz și să consiliem tânăra mămică să rămână cu bebelușul în familia ei, alături de părinți, pentru că nu are 16 ani și nu are dreptul la căsătorie. Părinții minorei trebuie să meargă să scoată un certificat de naștere pentru bebeluș, pentru nepotul lor”, ne-a declarat Nicoleta Daneliuc, purtătoarea de cuvânt a DGASPC Suceava.

Mama minoră a fost nevoită acum mai bine de o săptămână să stea internată cu bebelușul ei la Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți, după ce acesta s-a infectat cu SARS-CoV-2. Din datele pe care le avem de la cadrele medicale din această unitate sanitară, mama și copilul au fost externați vineri, 19 noiembrie. Copilul s-a negativat, iar mama nu a fost infectată cu Covid-19. Nicoleta Daneliuc ne-a mai spus că, deocamdată, „nu se pune problema să luam bebelușul sau mama și bebelușul în sistemul de protecție, pentru că nu se află în situație de risc. Continuăm ancheta, monitorizăm familia minorei, vorbim cu asistenții sociali din cele două localități, pentru că interesul nostru este ca mama minoră și bebelușul ei să fi în siguranță”.