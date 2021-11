Black Friday

La Iulius Mall Suceava continuă maratonul de Black Friday, cu „Bucurii pe loc!” și oferte de până la 80%, la brandurile favorite. Puteți să consultați catalogul online și să descoperiți toate promoțiile.

„Dacă nu ai apucat să îți achiziționezi piesele statement pentru sezonul rece, te așteptăm la Iulius Mall Suceava #FaraComenziRatate! Weekendul acesta aduce a doua sesiune cu reduceri de până la 80% de Black Friday. Catalogul online este actualizat în fiecare zi de joi, pentru ca tu să fii mereu la curent cu cele mai noi promoții din Iulius Mall Suceava”, transmit reprezentanții Iulius Mall.

Casele internaționale de modă au dat tonul, iar brandurile s-au conformat celor mai noi tendințe. Paltoane cu diferite croieli, geci din piele sau piele întoarsă, puloverele tricotate sau din cașmir, pantalonii din denim și trenciurile sunt piesele de bază care nu trebuie să vă lipsească din garderobă pentru o iarnă stylish. Nissa, Valerio Studio, Kenvelo, Lee Cooper, Intersport și Bigotti vă așteaptă în Iulius Mall Suceavacu reduceri de până la 80% la colecțiile de sezon și nu numai. Pe lângă un outfit perfect, aveți nevoie și de o pereche de încălțăminte trendy. Salamander, Medea, CCC și Skechers s-au pregătit cu oferte de până la 60% la cizme înalte, bocanci, botine, dar și modele metalizate și western. „Nu este ușor să te menții fit în sezonul rece, însă Adidas vine în ajutorul tău cu promoții de până la 40%. Intră pe site-ul Iulius Mall Suceava și vezi ofertele magazinelor!

Sezonul acesta strălucirea este un alt must have, iar Sabrini și Janette au redus prețurile cu până la 40% la bijuterii, ceasuri și inele de logodnă. Obține un look glamorous, cu produsele de skincare reduse cu până la 50% de la Gerovital și The Makeup Shop”, transmit reprezentanții Iulius Mall Suceava.

Dacă vreți să vă decorați casa pentru sărbători sau să adoptați un stil nou de design interior, locațiile de profil din Iulius Mall au reduceri de până la 50%. Consultați catalogul online și veți vedea ce branduri participă în campania de Black Friday.