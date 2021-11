Rădăuți

Municipalitatea rădăuţeană a dat startul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă din acest an, mai precis pentru Crăciun și Anul Nou. De câteva zile angajații serviciului specializat din primărie sunt „pe baricade” încă de la primele ore ale dimineților și au instalat, sau vor instala, sute de metri de șiruri luminoase cu mii de beculețe pe stâlpii și în arborii din vecinătatea clădirii administrației locale, la statuia ecvestră, cât și în parcul central din municipiu, ornând centrul localității pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a precizat că municipalitatea va finaliza în cel mai scurt timp instalarea șirurilor luminoase, plaselor cu becuri multicolore, ţurţurilor şi steluţelor luminoase, figurinelor din zăpadă artificială și a brazilor ornamentali, atât în zona centrală, cât și pe străzile Ștefan cel Mare, Bogdan Vodă și pe Calea Bucovinei.

„Pentru că urmează luna decembrie, luna bucuriilor, am început să împodobim municipiul Rădăuți pentru sărbători, așa cum facem în fiecare an. Ca elemente noi pot să vă spun că am comandat instalații luminoase pentru strada Bogdan Vodă și sper că acestea vor ajunge până la 1 Decembrie când ne-am propus să inaugurăm iluminatul festiv. Și tot cu titlu de noutate doresc să vă spun că pomul de Crăciun care a fost amplasat în anii din urmă în sensul giratoriu din vecinătatea Sinagogii, în acest an va fi amplasat lângă sediul Judecătoriei Rădăuți, practic între Judecătorie și clădirea Urbanismului. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că nu am cheltuit mai mulți bani pentru achiziționarea de instalații pentru că, se știe, urmează o perioadă grea în care valoarea facturilor va fi mai mare… Ne-am gândit să facem și aici economie, să direcționăm cât mai multe fonduri pentru a ajuta cetățenii municipiului, și mă gândesc la facturile pentru încălzire pe care ni le dorim să fie cât mai mici”, a declarat ieri primarul rădăuțean, Bogdan Loghin.