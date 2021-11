Jacks or Better, jocul de poker care îți aduce distracție și câștiguri în bani

Jacks or Better este cel mai popular joc de video poker existent la momentul actual. Mulți jucători susțin, de asemenea, că este și cel mai distractiv. În plus, este considerată varianta standard de video poker, iar toate celelalte jocuri se bazează pe această versiune. Dacă îți place să joci Jacks or Better sau orice joc de video poker, acesta ar trebui să fie un motiv suficient pentru a te convinge să înveți toate strategiile adecvate pentru Jacks or Better. Dacă însă nu ești fan al pokerului, poți oricând să încerci jocuri pacanele gratisatunci când te distrezi la cazinoul online.

Vom vorbi în continuare despre strategiile la Jacks or Better. De asemenea, vom împărtăși cele mai bune sfaturi despre cum să joci Jacks or Better video poker pentru a-ți crește șansele de a obține câștiguri mari.

Cum se joacă Jacks or Better video poker

La fel ca toate jocurile de video poker, Jacks or Better este relativ simplu și poți învăța elementele de bază în doar câteva minute. Dacă nu ai mai jucat niciodată, acest ghid rapid te va ajuta să înveți tot ce ai nevoie:

Pentru a începe să joci, selectează numărul de credite pe care vrei să le pariezi pentru rundă și selectează opțiunea „deal”.

Computerul îți va oferi o mână de cinci cărți.

Poți selecta ce cărți vrei să păstrezi și pe care vrei să le arunci (nu există limite în ceea ce privește numărul de cărți pe care le poți salva sau păstra).

Computerul distribuie cărțile de schimb.

Apoi decide dacă ai câștigat sau ai pierdut. Dacă ai câștigat, combinația mâinii tale determină câți bani vei primi.

După cum poți vedea din pașii de mai sus, jocul este o combinație de poker cu cinci cărți și un joc de sloturi. Ai o cantitate bună de control în etapele inițiale ale jocului, dar după ce cărțile de înlocuire sunt împărțite, nu poți face nimic pentru a-ți crește șansele de câștig.

Înainte de a începe, este important să menționăm faptul că în cele ce urmează ne vom concentra pe varianta 9/6 de Jacks or Better, deoarece este cea mai bună, oferind satisfacțiile cele mai mari.

Cu toate acestea, există multe alte tipuri de Jacks or Better dinc are poți alege, inclusiv 8/6, 8/5 și 7/5, dar niciuna dintre acestea nu este la fel de ofertantă ca varianta 9/6.

Cotele la Jacks or Better

Jacks or Better folosește aceleași valori de clasare ca majoritatea jocurilor de poker și un pachet de 52 de cărți cu patru culori.

Dacă știi deja elementele de bază ale pokerului, vei avea un avans în joc. Înțelegerea combinațiilor câștigătoare este una dintre componentele vitale ale succesului în orice joc de noroc.

Desigur, nu toate combinațiile au aceleași șanse de a duce câștiguri. Ar trebui să știi care sunt șansele tale de a obține diferite combinații înainte de a începe să joci.

Cele mai bune strategii la Jacks or Better

Strategia de Jacks or Better se rezumă la o întrebare importantă. De unde știi ce cărți ar trebui să păstrezi și pe care să le arunci?

Pentru a face această decizie mai ușoară și mai eficientă pentru fiecare mână pe care o joci, am elaborat cea mai bună strategie pe care o poți folosi pentru fiecare combinație de cărți:

Patru cărți la o chintă sau o culoare – Păstrează toate cele patru cărți și înlocuiește doar a cincea carte.

Trei cărți pentru o chinta regală – Păstrați cele trei cărți și renunță cele două cărți care nu sunt de ajutor.

O pereche – Dacă ai o pereche, ar trebui să o păstrezi și să tragi trei cărți noi. Acest lucru nu este întotdeauna aplicabil, motiv pentru care vom aborda problema perechilor ridicate sau scăzute în secțiunea următoare.

Alte sfaturi importante pe care să le ai în vedere

Strategiile pe care le-am discutat mai sus acoperă cea mai bună decizie pe care o poți lua în funcție de mâna pe care o ai. Dar, există multe alte aspecte la care trebuie să fii atent dacă vrei să-ți crești șansele de succes. Iată câteva alte lucruri la care să acordați atenție atunci când joci video poker:

Alege doar verisunea 9/6

După cum am menționat anterior, varianta 9/6 de Jacks or Better este cea mai ofertantă. Asta deoarece îți oferă cele mai bune plăți și, prin urmare, cea mai bună valoare pentru banii tăi. Versiunea 9/6 oferă, de asemenea, un randament excelent, depășind 99,5% dacă joci jocul în mod optim.

Numărul de mâini pe care le joci

Așa cum se subînțelege, ar trebui să te concentrezi pe numărul de mâini pe care le joci, nu pe timpul petrecut jucând. Deși marginea casei este mai mică în cazul jocului de video poker Jacks or Better, jucând mai încet, îți poți reduce pierderile și poți lua decizii mai inteligente.

Alege să faci pariuri maxime dacă bugetul îți permite

Cu jocurile de video poker și mai ales cu strategia pentru Jacks or Better, ar trebui să pariezi întotdeauna suma maximă de monede dacă bugetulîți permite. Parierea a cinci monede în fiecare rundă deschide oportunitatea pentru câștiguri foarte mari, inclusiv evaziva chinta regală de 4.000 de monede.

Joacă întotdeauna cea mai simplă variantă

Lăsând deoparte toate strategiile și sfaturile legate de video poker despre care am vorbit, Jacks or Better este un joc în care succesul tău este puternic afectat de noroc. Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să te complici în mod inutil cu tactici complexe care să îți obosească mintea. Dacă nu știi care este cea mai bună decizie, amintește-ți că este întotdeauna recomandat să alegi variantele simple în acest joc.

Concluzie

Există câteva aspecte cheie pe care ar trebui să ți le amintești. Prima și cea mai importantă este să înveți toate strategiile adecvate pentru fiecare mână de deschidere posibilă pe care o poți obține. Acest lucru va contribui în mare măsură la maximizarea ratei de câștig.

În plus, asigură-te că joci întotdeauna Jacks or Better în mod responsabil și că ai un buget clar stabilit pentru fiecare sesiune de joc.

În cele din urmă și cel mai important, joacă doar pentru distracție și când ai cu adevărat chef, și cu siguranță vei obține rezultate mai bune jucând această variantă super incitantă de video poker! Mult succes!