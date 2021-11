Ziua Mondială de luptă împotriva diabetului zaharat, marcată în fiecare an la 14 noiembrie

Creștere alarmantă

Centrul Antidiabetic Suceava are în evidență 33.539 de persoane cu diabet zaharat, din care 124 sunt copii. Coordonatorul centrului, dr. Claudiu Cobuz, lector universitar, doctor în științe medicale și medicul-șef al secției Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a declarat că doar în anul 2021 s-au înregistrat 1.717 cazuri noi, din care 14 la vârsta pediatrică. Medicul a arătat că Spitalul Județean Suceava este singurul din județ care are o secție de diabet zaharat, unde se efectuează internări continue și de zi. De asemenea, există Cabinetul Ambulatoriu de diabet zaharat, care funcționează ca o structură centrală în cadrul Unității Județene de implementare a programului național de diabet zaharat.

Doctorul Cobuz a arătat că în cazul diabetului zaharat medicul și pacientul „trebuie să facă echipă, să fie de aceeași parte”, dar din păcate „pandemia de coronavirus a șubrezit și mai mult” această relație. „Pe de o parte, bolnavii se tem să mai meargă la doctor din cauza noului virus, iar de cealaltă parte medicii se confruntă cu pacienți care nu cred în SARS-CoV-2. În contextul actual datorat pandemiei, viața noastră s-a schimbat în feluri în care nu ne așteptam, în special pentru pacienți, care trebuie să fie de două ori mai atenți la gestionarea bolii de bază, cât și să se adapteze acestor vremuri provocatoare”, a afirmat medicul.

Cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva diabetului zaharat, marcată în fiecare an la 14 noiembrie, activitățile de celebrare pe plan mondial se vor desfășura în acest an sub sloganul „Accesul la îngrijirea diabetului – Dacă nu acum, când?”. În acest context, echipa medicală a Centrului Antidiabetic Suceava oferă cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei pacienților care se adresează Cabinetului Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean, indiferent de tipul de tratament urmat. În felul acesta se facilitează accesul la automonitorizare cât mai multor persoane deoarece determinarea glicemiei este o componentă fundamentală a îngrijirii diabetului. Dr. Cobuz a subliniat că Centrul Antidiabetic Suceava este printre puținele din România nominalizate cu activități pentru pacienți cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, așa cum reiese din site-ul https://worlddiabetesday.org/.

Dr. Claudiu Cobuz a mai arătat că anul 2021 reprezintă și centenarul de la descoperirea insulinei. „Astfel, o boală considerată mortală a devenit compatibilă cu viața cvasinormală, în condițiile respectării indicațiilor de regim și tratament. Nicolae Paulescu este unul dintre acei oameni care merită recunoștință eternă. Potrivit Federației Internaționale de Diabet, în lume un procent de aproape 10% de persoane suferă de diabet zaharat. Datorită lui acești oameni încă trăiesc și suferința le este mai suportabilă.

Uniți, comunitatea globală a diabetului are cifrele, influența și determinarea de a aduce schimbări semnificative, pe care le datorăm milioanelor de familii afectate de diabet și o datorăm moștenirii Paulescu”, a mai spus dr. Claudiu Cobuz.