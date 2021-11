Vineri, 12 Noiembrie 2021 (11:00:00)

Victor Ilisei, patronul restaurantului ”La Victor” din apropierea Gării Burdujeni, a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de contrabandă. El a fost găsit vinovat de două instanțe de judecată, iar condamnarea este cu suspendare sub supraveghere. Curtea de Apel Suceava a confirmat soluția de la Judecătoria Suceava, astfel încât Victor Ilisei mai are și alte obligații. Mai exact, acesta trebuie să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de Serviciul de probaţiune Suceava. Victor Ilisei a mai fost obligat să presteze timp de 60 de zile o activitate neremunerată în cadrul Primăriei Suceava sau în cadrul DGASPC Suceava.

Cu ocazia perchezițiilor derulate în urmă cu circa 4 ani, de la locuința lui Victor Ilisei au fost ridicate și sute de pachete de țigări de contrabandă. Este vorba de 226 pachete cu ţigări, respectiv 37 pachete cu ţigări marca „Ashima”, 13 pachete cu ţigări marca „Dubliss”, 17 pachete cu ţigări marca „NZ”,16 pachete cu ţigări marca „Marble”, 2 pachete cu ţigări marca „Rothmans Super Slim”, un pachet marca „Fest”, toate netimbrate, 4 pachete cu ţigări marca „Davidoff Gold Slims”, 40 pachete cu ţigări marca „Rothmans Demi”, 10 pachete cu ţigări marca „Winston Slim”, 3 pachete cu ţigări marca „Monte Carlo”, 3 pachete cu ţigări marca „Compliment”, 6 pachete cu ţigări marca „Marlboro”, 71 pachete cu ţigări marca „Kent” şi 3 pachete cu ţigări marca „Fest”, toate având aplicate timbre de Ucraina.

Nu este singurul dosar penal în care este cercetat Victor Ilisei. În luna octombrie a anului trecut, suceveanul a fost ”călcat” din nou de polițiști, și tot pentru contrabandă. La acea vreme, Victor Ilisei a și fost reținut, iar ulterior arestat. Cu acel prilej, la domiciliul său, la restaurantul din Burdujeni, dar și la alte 15 locații polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale au efectuat mai multe percheziții. În afara lui Victor Ilisei, au mai fost reținute alte cinci persoane, respectiv Petru Butnaru, din Iași, Petru Turtușan, din Cornu Luncii, Clemansa-Liliana Pintilei, din Salcea, Georgiana-Simona Pachița, din Fălticeni și Gheorghe Gălușteanu, din Fălticeni.

Cu ocazia perchezițiilor au fost descoperite și ridicate aproape 9.000 de pachete de țigări de contrabandă, dar și sume de bani în valoare de peste 35.000 de lei, autoturisme folosite la transportul și depozitarea țigaretelor, telefoane mobile, articole vestimentare contrafăcute, precum și alte probe și mijloace de probă utile cauzei.

”Pe parcursul perioadei de supraveghere a persoanelor implicate, polițiștii au strâns probe din care au rezultat indicii clare cu privire la activitatea infracțională desfășurată de fiecare persoană în parte. Astfel, majoritatea țigaretelor erau introduce în țară prin PCTF Siret, fiind folosite mijloace de transport cu caroserii special modificate pentru disimularea țigaretelor. Ulterior, țigaretele erau transportate la diferite spații de depozitare intermediară din zona municipiului Suceava și a localităților limitrofe, iar de acolo erau aprovizionate diferite magazine mixte și localuri de consum, unul dintre acestea fiind un restaurant situat în zona gării din Cartierul Burdujeni, unde erau comercializate atât la cartuș, cât și la pachet”, au precizat anchetatorii în cursul anului trecut.