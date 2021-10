Fonduri europene

Un nou obiectiv de investiții în educație va fi realizat în municipiul Suceava cu fonduri europene și co-finanțare de la bugetul local.

Primarul Ion Lungu a anunțat că a semnat recent contractul de finanțare europeană în valoare de aproximativ 6,3 milioane lei, pentru “Construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu” la Colegiul Național “Petru Rareș”.

“După ce la începutul noului an școlar am inaugurat proiectul "Centru de Documentare-Informare" la Colegiul Național “Petru Rareș”, la sfârșitul săptămânii trecute am semnat contractul cu finanțare europeană "Construire Corp Clădire cu Săli de clasă și Laboratoare pentru Gimnaziu".

Valoarea contractului de finanțare este de 6.262 315,03 lei, din care valoarea eligibilă este de 5.003.734,19 lei.

Sunt convins că prin implementarea acestor proiecte, Colegiul Național “Petru Rareș” va avea o infrastructură școlară de nivel european, care va permite realizarea de performanțe didactice deosebite la acest colegiu de prestigiu din orașul nostru”, a spus primarul Ion Lungu, care a dat Colegiul Național “Ștefan cel Mare” ca exemplu de bune practici în dotarea necesară pentru un învățământ de calitate, precizând că prin noua investiție, CNPR se “ține aproape”, cele două fiind liceele de top ale Sucevei.