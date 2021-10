Să vezi şi să nu crezi!

Vechi „noutăți”: primesc, prin e-mail, încă un set de articole alarmante: potrivit autorilor, nu mai încape nici o îndoială că Eminescu a fost asasinat, Labiș, asasinat, Marin Preda, asasinat, Sadoveanu asasinat. Aflu încă o noutate: și Amza Pelea a fost ucis mișelește! Motivul: cupletul „Leana lui Zăpăcitu’ din capul satului” i-a pricinuit tragicul sfârșit, fiindcă Ceaușescu l-a interpretat ca un atac bășcălios direct la adresa „savantei de recunoaștere mondială”. Imediat, Amza a fost trecut pe lista celor cărora „li se va da Radu”, adică, vor fi supuși unei fatale iradieri… Un personaj al „asasinatului” Marin Preda a pus în circulație întrebarea ce avea să devină emblematică pentru psihologia românului, de atâtea ori mințit, manipulat, amețit, păcălit: „pă ce te bazezi?” Ei, aici e aici. Nu poate pune nimeni mâna în foc că, într-un caz sau altul, au fost (ori n-au fost) implicate în vreun fel „organele”, numai că prea de tot se ignoră interogația moromețiană! Leanța Găliceanu, din Băilești, era un personaj cu existență reală, atestat ca atare. Amza, mai ales după filmul „Mihai Viteazul”, se afla în grațiile ceaușeștilor. O simplă potrivire de pronume (voită? nevoită?) să-i aducă teribila condamnare? Am putea crede, dacă ar exista cel mai mic indiciu. Și nu-i. În aceeași revistă „Piața” (nu mai apare de mult) din care primesc extrase xerografiate este copios dezvoltată teza asasinării lui Marin Preda. Motivele: l-a readus în atenție pe Antonescu: „cu voie de la stăpânire” i-a deranjat pe ruși, pentru care „devenise teribil de incomod”, apoi i-a publicat un roman lui Breban, deși autorul era „ostracizat în țară” (și sussemnatul, tot director de Editură, i-a publicat un roman „ostracizatului” Breban; cum se vede, am scăpat cu zile). Proba asasinării? Fotografia cadavrului, care prezenta o nuanță ce poate sugera otrăvirea cu stricnină. Autopsia a stabilit altă cauză a decesului și, oricum, examenele toxicologice n-au evidențiat urmă de stricnină, dar dacă sunt înclinate să susțină teza asasinării chiar fostele soții ale romancierului (Aurora Cornu, Elena Preda), ceva-ceva merită să se intre la bănuieli. Nu există nici măcar probe circumstanțiale, darămite vreun răspuns la întrebarea „pă ce te bazezi?” Cum terifiantele dezvăluiri au apărut într-o revistă căreia nu i-a rămas amintirea decât tocmai prin fantasmele cu asasinatele, am căutat, la Bibliotecă, să-i aflu profilul apt s-o îndrituiască a se implica în astfel de dezbateri. Spicuiesc din sumarul ultimului număr, 88, al „revistei bunurilor de larg consum”: articole despre Crama Oprișor, Târgul Trufandalelor, Cramele Recaș, Piața semi-preparatelor, Consumul de pate vegetal, precum și investigații specifice de tipul „Ce determină consumatorul final să cumpere mezeluri?” Se vede că o temă precum asasinarea unui cunoscut scriitor aduce o notă de intelectualitate în „revista bunurilor de larg consum”, pliată și pe apetitul pentru senzațional ieftin propriu celor care ne vând tot mai scump morcovi și salam. Un alt articol (parc-ar fi ziua asasinatelor!) dezbate pe larg, cu patosul implicării directe în destinul lui Labiș, circumstanțele morții poetului de la Mălini, împins cu premeditare de „organe” între tramvaie. Nu mai reiau discuția, fiindcă m-am pronunțat pe larg cu alt prilej. Cică poetul de la Mălini, în noaptea accidentului, nici vorbă să fi fost beat. Cu părere de rău, afirmația se cuvine contrazisă, conform mărturiei celor de față: a băut zdravăn la Capșa, inclusiv întreaga sticlă de țuică pe care o avea cu el, iar la ieșire, a scandalizat localul dărâmând garderoba cu paltoane... Ciudat apetit pentru fantazări morbide! Pă ce s-or fi bazând? Și-n vreme ce se bate apa-n piuă și se fantazează pe marginea unor „asasinate” născocite, nimeni nu-i preocupat de o reală ucidere din culpă: aceea a poetului Cezar Ivănescu. Colegiul medicilor a decis că malpraxis-ul… nu-i, deși-l vede oricine de la o poștă; au trecut anii, totul s-a mușamalizat, s-a așternut tăcerea, nimeni nu mai pune întrebări, nimeni nu-i vinovat. Poetul ar fi murit din pricina stării sănătății precare și a fost anesteziat general (cauza reală a morții) datorită stării generale… bune. Ca să vezi (și să nu crezi!)