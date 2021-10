Doliu

Medicul primar veterinar Vasile Semeniuc, inspector în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, a încetat din viață la 63 de ani. Vasile Semeniuc s-a făcut cunoscut opiniei publice mai ales în perioada în care director al DSVSA Suceava era doctorul Petrea Dulgheru. Cei doi făceau echipă în controale, rămânând cunoscut episodul legat de un control în piața Rădăuți, la care au mers deghizați în țigani căldărari. Vasile Semeniuc mai avea puțin până la pensie, așteptând acest moment pentru a putea să muncească ”fără stres” la ferma sa din Bunești. Din păcate, stresul din ultimii ani i-a fost fatal până la urmă.

„A plecat la ceruri un simbol al medicinei veterinare din Suceava”, ne-a spus, cu emoție, doctorul Dulgheru.

Vasile Semeniuc era din Milișăuți și a urmat timp de șase ani Facultatea de Medicină Veterinară, cu lucrare de licență cu media 10.

A activat din 1993 la circumscripțiile veterinare din Moara și Fântânele, a trecut pe la Facos iar din 2003 a devenit inspector al DSVSA Suceava.

Aici, la Direcția Sanitar Veterinară a fost șef al Serviciului Inspecție și Control în perioada 2005-2013.

Petrea Dulgheru, actualmente președinte ale Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, a ținut să spună mai mult despre colegul dispărut, cu care a făcut echipe în linia I, la controale pe teren, ani la rând:

”În 2005, când am venit la Direcția Sanitar Veterinară, nu cunoșteam pe nimeni, am venit să-mi fac o echipă de oameni demni și profesioniști. Vasile Semeniuc a fost primul pe această listă. Am luptat împreună zi și noapte pentru a preveni punerea în consum a cărnii de cal, comerț care atunci era în floare. Am folosit toate metodele, inclusiv acel episod cu deghizarea, care ne-a adus și într-un episod al grupului Divertis. A fost un coleg în care am avut o încredere totală și care nu m-a dezamăgit. Deși mic de statură avea prestanță, era tot timpul la patru ace și impunea respect. După plecarea mea de la DSVSA a suferit enorm, a fost chiar călcat în picioare de unii pentru că a făcut parte din echipa mea. O spun cu tărie, doctorul Semeniuc a fost iubit de colegi și respectat de agenții economici la care a mers în control. Sancțiunile se dădeau în ultimă instanță în perioada noastră, încercam întâi să sprijinim agentul economic, să-l îndreptăm dacă greșește și doar unde nu se îndrepta nimic ajungeam la măsuri de sancționare”.

Doctorul Dulgheru a amintit de un moment din 2017 (foto), o ședință a Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, în care apare la prezidiu alături de colegii Ioan Corduneanu și Vasile Semeniuc, ambii dispăruți între timp.

”Cei doi au fost cei mai buni colegi ai mei, Dumnezeu să-i odihnească în pace”, a mai transmis Petrea Dulgheru în aceste momente triste.