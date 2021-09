Activități

Elevii Liceului Tehnologic Cajvana au marcat Ziua Europeană a Limbilor Străine (26 septembrie) prin participarea la mai multe activități, sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

Elevii au expus planșe cu informații despre importanța acestei zile, au tradus în limbile europene salutul, în cadrul momentului „Salutări din țara mea!” (elevii clasei a V-a A, coordonați de profesoara Boca Irina), au recitat poezii (elevii claselor a VI-a C și a VI-a E, coordonați de profesoara Hariuc Ana Maria). Alți elevi din clasele a II-a, sub îndrumarea prof. Soldan Floarea, au încântat publicul cu interpretarea cântecului „If you are happy and you Know it", iar o elevă din clasa a V-a C, îndrumată de prof. Pascar Ancuta, a recitat o poezie în limba italiană. Prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, a explicat că din acest an școlar, la Liceul Tehnologic din Cajvana se studiază și limba germană, astfel că elevii clasei a V-a A au interpretat cântecul „Es regnet", alături de prof. Moroșan Diana.

Elevii din clasei a VI-a A, coordonați de profesoara Lucan Casandra, șefa catedrei de limbi străine, au pus în valoare scenetele „Cinderella” și „Sleeping Beauty". Profesoara Senciuc Daniela a prezentat în limba franceză cântecul „Derniere Danse", împreună cu elevii clasei a VII-a A. „Importanța studierii limbilor străine a fost subliniată de elevii clasei a XI-a A, coordonați de prof. Teleaga Alina, iar prof. Ilisoi Mihaela a urmărit îndeaproape elevii clasei a VIII-a B, care au prezentat un program de <Tongue Twister>. Și elevii claselor a VII-a A și a VIII-a A s-au pregătit pentru această zi, alături de prof. Moroșan Diana, interpretând cântecul Cover me in Sunshine. Tot prof. Moroșan Diana a coordonat și un concurs de proverbe în limbile română, franceză și engleză, împreună cu elevii claselor a X-a A și a X-a B. Referate și prezentări cu această temă au fost dezbătute în limba franceză și italiană de elevii clasei a XI-a A, coordonați de prof. Senciuc Daniela”, a mai spus responsabila cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic.

Tot pentru a marca Ziua Europeană a Limbilor Străine, elevii din clasele II-XII, coordonați de profesorii Boca Irina, Teleagă Alina, Lucan Casandra, Senciuc Daniela, Ilișoi Mihaela, Dîrțu Violeta, Moroșan Diana, Șoldan Floarea, Harnic Ana Maria, Lascăr Ancuța, au organizat o expoziție de colaje, desene, stegulețe și postere, împodobind curtea inferioară a liceului unde s-a desfășurat activitatea.

Șefa catedrei de limbi străine, profesoara Lucan Casandra, a declarat: „Activitatea European Day of Languages - Ziua Europeană a Limbilor Străine, organizată în cadrul catedrei de limbi străine a Liceului Tehnologic Cajvana, a avut ca scop atragerea atenției publicului asupra importanței învățării limbilor străine, creșterea gradului de cunoaștere și apreciere a tuturor limbilor străine vorbite în Europa și nu numai”.