În condiții dificile

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat bilanțul principalelor realizări și activități din primul an de la preluarea unui nou mandat – 2020 – 2024.

Una dintre principalele investiții aflate în derulare, care va continua și anul viitor, este cea de realizare a Rutei Alternative Suceava-Botoșani, la care este dat în folosință un prim tronson și se lucrează la al doilea, menit să preia din traficul care vine dinspre Ițcani, de pe strada Traian Vuia.

Edilul sucevean spune că în acest an s-a lucrat foarte bine la investițiile în desfășurare pe fonduri europene:

- Grădiniță zonă centrală;

- Grădiniță nouă Ițcani;

- Reabilitare Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, care va fi gata în această toamnă;

- Reabilitare Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară;

- Centru multifuncțional Ițcani (sediul Primăriei în acest cartier);

De asemenea, Lungu consideră că s-a lucrat satisfăcător la investițiile pe fonduri proprii ale municipalității:

- Piața George Enescu - va fi finalizată în acest an;

- Sera floricolă - va fi finalizată în acest an;

- Extindere rețea de gaz metan în Burdujeni Sat;

- Modernizare Ștrand Ițcani.

O altă lucrare care este în curs de execuție, dar care nu este proiect de investiții separat, ci face parte din proiectul de modernizare a transportului public, este reabilitarea străzii Vasile Pârvan, care face legătura cu noua autobază de transport public local, din Burdujeni Sat.