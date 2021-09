Bilanț

La împlinirea unui an de la preluarea unui nou mandat de primar al Sucevei, cel de-al cincilea, Ion Lungu a prezentat bilanțul principalelor realizări și activități desfășurate în această perioadă.

“A trecut un an din actualul mandat de primar. În acest an am muncit la proiectele municipalității la fel de mult ca în ceilalți ani”, a declarat Lungu.

La “Lucrări finalizate”, edilul sucevean a bifat o serie de proiecte mari de investiții, o parte făcute cu fonduri europene și contribuție proprie, o parte finanțate integral de la bugetul local:

- Reabilitarea Primăriei municipiului Suceava, cu creșterea eficienței energetice;

- Amenajarea zonei de agrement de pe malul râului Suceava;

- Construirea celui de-al doilea pod de pe Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, de data aceasta peste pârâul Cetății, peste care se ajunge la Podul Unirii, de pe râul Suceava, venind dinspre intersecția Calea Unirii cu Traian Vuia.

- Construirea Centrului de informare și documentare de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, inaugurat chiar la deschiderea noului an școlar;

- Realizarea unei grădinițe noi, în Burdujeni sat, lângă Școala nr. 6;

- Sală de gimnastică la Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret";

- Finalizarea sediului Autobazei diviziei de transport electric a TPL;

- Dotarea transportului public local cu 22 autobuze electrice noi de mici dimensiuni;

- Finalizarea proiectului APLICAT pentru digitalizarea activităților din Primăria Suceava;

- Înființarea Zonei Urbane Funcționale, structură prin care pot fi atrase finanțări europene și guvernamentale în cadrul sesiunii 2021 - 2027;

- Modernizarea unui număr important de străzi și realizarea de parcări de reședință (ex: parcare bazin Alexandru cel Bun);

- Modernizarea Pieței Ițcani, de sub pasarela CFR.

Edilul sucevean a precizat că vrea ca până la final de mandat să bifeze ca realizări toate promisiunile făcute în platforma program cu care a câștigat noul mandat.