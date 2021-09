Let's Do It, Romania!

Peste 100 de elevi și profesori de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) „Sf. Andrei” Gura Humorului au participat la o acțiune de ecologizare, în parteneriat cu Primăria Gura Humorului, activitate care a avut loc în cadrul programului național „Let's Do It, Romania!”. De asemenea, Centrul Școlar Gura Humorului a început noul an școlar cu activități educaționale noi și interesante pentru elevi, printre acestea numărându-se și activitățile elevilor din clasele de profesională, care au refăcut grădinile școlii, înfrumusețând spațiile verzi.

Copiii au plantat flori, arbuști, au realizat coșuri cu fructe, obiecte decorative din materiale reciclabile și panouri cu poezii dedicate anotimpului toamna. După cum ne-au spus prof. Isabella Istrate, director educațional, prof. Simona Tofan, director adjunct, și prof. Ancuța Gabriela Iordache, coordonator Eco Școala, activitățile extrașcolare organizate de către cadrele didactice „au rolul de a pregăti școlarul de azi pentru cetățeanul european de mâine. Folosirea în viața de zi cu zi a noțiunilor asimilate de către elevii noștri în mediul școlar asigură succesul lor pe viitor”.

Prin programul internațional Eco Școala, din care CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului face parte de peste 10 ani, câștigând premii anuale, copiii au șansa să se formeze cu abilități și calități de succes, învățând cum să protejeze natura, cum să mănânce sănătos și cum să facă alegeri potrivite pentru viitor. Pentru buna organizare a activităților, echipa coordonatoare transmite mulțumiri Primăriei Gura Humorului (partenerul de nădejde al școlii), conducerii unității, elevilor și cadrelor didactice, pentru susținere și implicare.