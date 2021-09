În centrul Sucevei

Lucrările de modernizare și reabilitare a unei noi zone din municipiul Suceava au fost finalizate.

“Odată cu reabilitarea parcului Simion Florea Marian, din centrul orașului (unde am refăcut aleile, am montat bănci și coșuri de gunoi), am modernizat și parcarea aferentă acestuia, precum și strada Simion Florea Marian pe o suprafață de 1110,5 mp. Continuăm!”, a spus viceprimarul Lucian Harșovschi, care s-a ocupat de proiect, de la început până la sfârșit.

Lucrările de refacere a străzii Simion Florea Marian s-au efectuat pe o suprafață totală de 1110,5 mp, parcarea fiind de 250 mp, în total fiind refăcuți 97 mp de trotuar, cu 97 ml de bordură mare și turnarea a 140 de tone de asfalt de uzură. Numărul locurilor de parcare amenajate este de 30.

Pentru reabilitarea parcului Simion Florea Marian s-au amenajat 440 mp de alei cu pavaj, fiind montată bordură mare pe 1755 metri liniari și bordură mică pe 403 metri liniari, cu 36 m elemente de treaptă.