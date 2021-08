Învățământ

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi, 26 august, după o întâlnire cu ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cîmpeanu, că școlile se vor deschide pe 13 septembrie, cu prezența fizică a tuturor elevilor. Se vor respecta măsurile de protecție deja cunoscute: purtarea măștilor de protecție în spațiile închise, doar măști medicale, distanțarea socială și aerisirea încăperilor în care se fac ore. În cazul în care rata de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori, a mai completat Klaus Iohannis, școala din localitatea respectivă va trece complet în online. Autoritățile iau în calcul, în prezent, două posibile scenarii în cazul școlilor din localitățile unde rata de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori: trecerea complet în online a tuturor elevilor sau trecerea în online doar a celor nevaccinați și netrecuți prin boală, cu posibilitatea ca cei vaccinați să vină în continuare fizic la școală.

”Avem un element esențial care ne poate oferi garanția că școlile vor funcționa normal - vaccinarea anticovid”

Din păcate, a spus președintele României, școala va începe al doilea an consecutiv sub spectrul pandemiei. „Anul trecut ne-a arătat că procesul educațional trebuie să se desfășoare cât se poate de mult cu prezență fizică.Accesul limitat la educație are efecte negative semnificative în primul rând pentru generațiile tinere, private de o dezvoltare normală atât în planul formării de competențe, cât și al interacțiunii umane. Se poate ajunge chiar să aibă consecințe dramatice pe termen lung”, a declarat Klaus Iohannis, completând că, față de anul trecut, „avem un element esențial care ne poate oferii garanția că școlile vor funcționa normal. Vaccinarea anticovid este singura soluție eficientă pentru a crește siguranța elevilor, studenților și a cadrelor didactice”. El a făcut un apel către părinți și către personalul din învățământ să se vaccineze, „să arătăm că ne pasă cu adevărat de școală și de copii și să ne vaccinăm. În acest fel ne protejăm și pe noi înșine, și pe cei mici, care nu au vârsta necesară pentru a se putea imuniza”. Pentru buna funcționare a școlilor, a învățământului, președintele României a solicitat tuturor actorilor implicați, în special Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, dar și autorităților locale, „să colaboreze pentru ca toate măsurile posibile care să garanteze siguranța copiilor și a cadrelor didactice să fie puse în practică în mod rapid și prioritar”.