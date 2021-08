The GOLD, cel mai nou salon de evenimente din Suceava

În cadrul JENI Palace

Salonul The GOLD este cel mai nou salon de evenimente din Suceava. Inaugurată în august 2021, sala de nunți The GOLD din cadrul JENI Palace este o dovadă clară că stilul “JENI” este momentan greu spre imposibil de imitat în Suceava.

Salonul The GOLD este o sală de nunți unică în Suceava, atât prin prisma conceptului, cât și a decorațiunilor și materialelor unice cu care a fost realizat.

Sala Oglinzilor, cu un decor fabulos

Salonul The GOLD poate fi numit pe bună dreptate un salon al OGLINZILOR, ținând cont de oglinda aurie perforată care predomină în tot salonul și care este unică în cadrul saloanelor de evenimente din Suceava.

Salonul este unul de dimensiuni medii spre mari, de 525 metri pătrați.

Deși nu este la fel de mare ca saloanele The QUEEN și The MAN din cadrul JENI Palace, unde se pot face nunți de 550-600 persoane, salonul The GOLD compensează prin spectaculozitatea fabuloasă a decorului și poate găzdui evenimente de până la 325 persoane.

Astfel, The GOLD poate fi catalogat ca un salon de evenimente mediu spre mare, fiind o sală de nunți adaptabilă pentru o paletă foarte variată de evenimente în Suceava, de la cumătrii până la nunți.

În The GOLD se pot organiza cu succes atât evenimente medii, de 100-125 sau 150 persoane, cât și evenimente mari, de 200, 250, 300 sau chiar 325 persoane, cei 525 metri pătrați de care dispune salonul permițând desfășurarea și a unor evenimente mari, cu un real succes.

Tavane senzaționale, cu 20 de candelabre impresionante și peste 2.500 de leduri

Cea mai nouă și cochetă sală de nunți din Suceava – The GOLD - se remarcă prin cele 20 de candelabre impresionante, din sticlă și aluminiu cu foiță de aur și peste 2.500 de leduri, rezultatul fiind TAVANE SENZAȚIONALE.

The GOLD atrage ca un magnet, chiar dacă dimensiunile nu sunt uriașe. Tavanul este plin de lumini de senzație. Poziționate în formă de semicerc, ledurile care se ascund sub cercuri de sticlă din tavan impresionează instantaneu pe orice invitat sau mireasă din Suceava, încă de la intrarea în sală, întrucât acest concept de iluminat este unul cu totul nou, nemaifiind întâlnit la nici un salon de evenimente din Suceava.

Tavanul salonului The GOLD este unul care conferă acestei săli de nunți unicitate, neregăsindu-se la nici un alt salon de nuntă din Suceava.

Tavanul este literalmente un punct de atracție, per total având peste 2.500 de leduri, scafe și lumini ambientale.

Deși cele 2.500 de leduri generează o atmosferă de gală rar întâlnită la o sală de nunți din Suceava, The GOLD nu se oprește aici cu decorarea tavanului. 20 de candelabre uriașe completează tabloul fabulos al acestui salon de evenimente din Suceava.

Cu diametre cuprinse între 1,20 m și 2 metri, candelabrele din salonul JENI The GOLD arată magnific. Acestea fac o echipă de senzație cu scafele și ledurile din tavan, generând o atmosferă plină de rafinament și grandoare.

Stâlpi îmbrăcați în oglindă aurie, perforată cu lumini ambientale

Pereții sunt de asemenea plini de lumină, iar unul dintre punctele de atracție principale din salonul The GOLD sunt stâlpii, cu decorațiuni unice.

Creionați genial de către designer, aceștia sunt construiți din oglindă aurie, perforată, din care ies lumini. Designul este unul aparte, fiecare stâlp dând impresia de lumină care curge fluid, din partea superioară în partea inferioară.

Deși are stâlpi, sala compensează printr-o grandoare greu de egalat, generată de farmecul acestora, conceptul oglinzilor și al luminilor din stâlpi dându-i o personalitate aparte și transformând prezența acestora într-un mare atu vizual și estetic, decorul fiind literalmente extraordinar cu aceste elemente unice de design.

Pardoseala este realizată din plăci ceramice mari, cu venaturi de marmură, care reflectă deosebit candelabrele și luminile din tavan.

Astfel, întreg decorul, cromatica, contrastul între oglinzile aurii și ceramica neagră în care se oglindește întreg iluminatul ambiental fac din salonul The GOLD una dintre cele mai frumoase și cochete săli de nunți din Suceava.

Curte interioară și posibilitate derulare evenimente în aer liber

Sala de nunți The GOLD din cadrul JENI Palace dispune de o zonă generoasă în care se pot organiza evenimente în aer liber.

Cu o arhitectură în stilul modern care a consacrat saloanele de la JENI Palace, curtea interioară de la The GOLD este o zonă pavată, cu gazon, palmieri și tufe, care creează sentimentul de modernism și conferă totodată și un grad de intimitate aparte tuturor nunților organizate aici.

Cele mai mici prețuri din Suceava – oferte de nuntă fără egal la toate saloanele de la JENI Palace

JENI Palace are o ofertă de nuntă de senzație pentru orice eveniment din anul 2022 sau 2023. Orice nuntă, indiferent de salon, beneficiază de prețurile cele mai mici de pe piață.

De pildă, salonul The GOLD beneficiază de un pachet promoțional foarte tentant. Astfel, orice nuntă de minimum 150 de persoane poate beneficia, în anumite condiții, de un discount de până la 30%. De asemenea, orice nuntă de 250 de persoane din salonul The GOLD beneficiază de aranjamente florale gratis, precum și o reducere considerabilă la orice formație de nuntă din Suceava.

Orice nuntă rezervată în zile de joi sau vineri poate beneficia în anumite condiții de gratuitate la formații de nuntă din Suceava, cadou o excursie în Dubai și multe alte surprize.

Telefon contact: 0756.035.396

www.jenipalace.ro

www.facebook.com/jenipalace

Meniuri noi, personal dedicat 100% evenimentelor și conducerea prezentă la evenimente

Meniurile de la JENI Palace sunt înnoite de două ori pe sezon, în fiecare an, bucătarii venind cu propuneri spectaculoase, de estetică și gust.

Acesta este și motivul pentru care saloanele de la JENI Palace și-au câștigat o reputație extraordinară, atât în fața mirilor, cât și în fața celorlalte saloane de nunți din Suceava, pe care nu o dată le-a inspirat în materie culinară.

La JENI Palace se pune un mare preț pe meniul de nuntă. Aici se personalizează meniurile în cel mai mic detaliu, împreună cu mirii, nu se dă un meniu standard, ci se lucrează împreună, cu răbdare, astfel încât fiecare nuntă să îndeplinească exigențele fiecărui mire.

JENI Palace se caracterizează prin seriozitate totală față de meniu și față de servire, iar conducerea salonului este implicată în mod direct și prezentă la fiecare eveniment.

Un palat cu trei saloane de nuntă – Queen, Man, Gold

JENI Palace se mândrește cu trei saloane de evenimente, cele mai frumoase din Suceava: ”The MAN” și ”The QUEEN”, și, mai nou, ”The GOLD”, unul mai exclusivist și mai spectaculos decât celălalt. Cele trei saloane de nunți se întrec în frumusețe, în spectaculozitate și în grandoare. Nu poți să spui care dintre ele este vedeta, dar cu certitudine toate trei sunt senzaționale, fabuloase, iar stilul în care au fost făcute este cu certitudine nemaivăzut la nici un salon de evenimente din Suceava.

Salonul de nuntă The QUEEN

Stilul avangardist în care a fost conceput este de-a dreptul unic. Inspirat din arhitectura ultramodernă din Dubai, salonul The QUEEN reprezintă apogeul luxului în sfera restaurantelor de nuntă din Suceava. Designul este unul uimitor, reușind să surprindă prin curaj, grandoare și inspirația decorațiunilor.

Salonul de nuntă The MAN

The MAN, o splendoare, este o sală de nunți care a fost inaugurată în septembrie 2020. Acest salon de evenimente, care arată de-a dreptul uluitor, candidează cu mari șanse la titlul de cea mai frumoasă sală de nunți din Suceava, și poate chiar din România, după cum spun cei care au văzut-o.