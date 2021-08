Situație delicată

Circulația de pe DN 17B Vatra Dornei-Broșteni-Poiana Teiului a fost întreruptă, luni seară, după ce o alunecare de teren de pe versant ce părea inițial minoră s-a transformat în una de mari dimensiuni, de o amploare fără precedent de cel puțin zece ani, în ceea ce privește afectarea unui drum. Alunecarea care a antrenat bolovani de mari dimensiuni și copaci s-a produs la Holda-Broșteni. Primii oameni ajunși la fața locului, de la Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc – District Broșteni, au văzut imagini care i-au marcat.

Dumitru Candrea, șef de brigadă care răspunde de sectorul respectiv, a relatat:

„Ziceai că e sfârșitul lumii. A început pe la 5 și ceva, la început erau câteva pietre, prima dată am zis că le feresc cu mâna. Apoi m-am dus înapoi la Broșteni și am adus mașina districtului. A tot curs de pe versant, iar când a înserat a venit cu tot, cu brazi, cu bolovani, niciodată nu am văzut așa o alunecare, doar pe internet am văzut așa imagini. Traficul a fost oprit, am luat măsuri de siguranță cu poliția”.

Un alt martor ocular a relatat și el:

„S-a năruit toată partea asta a versantului, cu pietriș și stâncă cu tot. Au mai fost alunecări acum câțiva ani, dar mici, mult mai mici. Dacă prindea pe cineva vă dați seama că era o catastrofă, au venit pe șosea câteva mii de metri cubi”.

Zona în care s-a produs alunecarea nu este defrișată, după cum se poate vedea și în imagini. Brazii, deși mari, s-au rupt însă cu ușurință, în solul nisipos și cu pietriș.

Lucrările de curățare a carosabilului au început abia marți dimineață, pe lumină, când s-a putut lucra în condiții de minimă siguranță. Problema este că alunecarea continuă, pe măsură ce suprafața carosabilă este curățată. Apoi, nu se poate da drumul la circulație decât în condiții de siguranță, după ce versantul se stabilizează. Soluția cu amplasarea de plase de siguranță era pregătită pentru protecția drumului.

Având în vedere și ploile anunțate, situația rămâne delicată. În caz de precipitații, situația poate deveni și mai critică. În aceste condiții, reluarea circulației era puțin probabilă până miercuri dimineață.

Pentru șoferii care tranzitează zona se recomandă variantele Pasul Puzdra sau TransRarău. Cea mai delicată situație este pentru localnicii care folosesc zilnic acest drum, de la Broșteni.