Pe 8 şi 9 octombrie

Unul dintre cei mai titraţi luptători de kick box din România, Ionuţ Atodiresei, supranumit Pitbullul, va organiza, pe 8 octombrie, în sala „Gabriel Udişteanu” din oraşul său natal, Fălticeni, o nouă gală. Vineri, 20 august, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Primăria municipiului Fălticeni, Ionuţ Atodiresei a anunţat că Gala Pitbull Fighting Network va avea două părţi sportive. În prima zi vor fi opt lupte care vor fi transmise pe TVR 1 şi, în funcţie de răspunsul pe care CNA-ul îl va da solicitării TVR, gala va fi transmisă în direct începând cu ora 22,00 sau înregistrată, în aceeaşi seară, dar după ora 23,00. A doua zi a competiţiei este dedicată Categoriei Semipro, în ring urmând să urce sportivi din zonă (Fălticeni, Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava, Rădăuţi) şi din alte oraşe care au cluburi de kick box. Vor fi între 30 şi 50 de lupte, pe categorii şi experienţă competiţională. Spectatorii care îşi vor cumpăra bilet la gala de vineri vor avea acces în sală şi a doua zi pentru meciurile de la Semipro. Toate luptele de sâmbătă vor fi filmate, nu vor fi transmise de TVR, dar vor fi încărcate pe canalul de YouTube Pitbull Fighting Network.

Un spectacol în care vor urca în ring sportivi străini

Ionuţ Atodiresei ne-a spus: „Mă bucur să avem alături de noi o televiziune foarte puternică, TVR-ul, pentru că are o acoperire foarte mare, se recepţionează peste tot. Vom promova foarte mult în online acest eveniment şi vom atrage o audienţă foarte mare. Vineri vom avea opt lupte, inclusiv meciuri internaţionale. În main eventul galei îl avem pe Ciprian Şchiopu, care a revenit în forţă, un sportiv foarte cunoscut, cu un palmares foarte bogat, cu meciuri în străinătate, care arată foarte bine şi căruia îi mulţumesc că s-a alăturat promoţiei noastre.

Sunt încă în negocieri pentru un meci între doi români despre care pot să vă spun că are o poveste interesantă. Cei doi s-au luptat într-o promoţie concurentă cu mult timp în urmă, unul din ei a pierdut, iar în urma acelei lupte a ajuns la spital. Îl dureau coastele, medicii nu au ştiut ce să îi facă, au spus că nu are nimic, s-a dus acasă, a făcut hemoragie internă, efectiv a explodat un rinichi. În urma acelei lupte şi-a pierdut rinichiul, dar a revenit în ring, au trecut câţiva ani de atunci şi acum vrea să îşi ia revanşa de la adversarul cu care s-a întâmplat acel incident. Îmi doresc ca acest meci să fie la noi în gală pentru că are o poveste foarte interesantă şi o încărcătură emoţională şi până la urmă vindem această poveste, care va include şi acele clipuri de prezentare cu sportivii cum se pregătesc, cum se antrenează, ce îşi doresc să obţină de la aceste lupte.

Ca invitat am vorbit cu Benjamin Adegbuyi, din păcate nu poate să vină. Mai avem variante ca Sandu Lungu. Dacă nu va putea nici Sandu să ajungă la Fălticeni pe 8 octombrie, vom aduce pe cineva din străinătate pentru că îmi doresc foarte mult să avem un nume foarte cunoscut în gala noastră ca invitat special.

Vreau ca acest eveniment să fie peste cel la care am fost coorganizator în urmă cu doi ani, meciul meu de retragere, gala mea de retragere din promoţia Colosseum Tournament. Toate evenimentele pe care le organizez vreau să fie din ce în ce mai bune. Doresc să organizez anual un astfel de eveniment la Fălticeni, pentru că eu aici m-am născut, am crescut şi am copilărit o bună parte din viaţa mea. Doresc să mai am maximum patru evenimente în alte oraşe din ţară în care să organizez evenimente anual, să cresc noi sportivi, noi talente”.

Fălticeni, un oraş care are multe de spus în ceea ce priveşte sportul de performanţă

La conferinţa de presă a fost prezent şi primarul Cătălin Coman, ca reprezentat al instituţiei partenere a galei. Edilul fălticenean a făcut cunoscute sprijinul pe care administraţia locală îl va acorda galei de anul acesta şi dorinţa de implicarea în organizarea anuală a unor astfel de evenimente.

“Ne bucură faptul că pentru o nouă competiţie sportivă de nivel naţional şi chiar internaţional, cu invitaţi şi sportivi de valoare din România şi din străinătate, Ionuţ <Pitbull> Atodiresei, Cetăţeanul nostru de onoare, a ales ca această gală, acest nou început să fie aici, la Fălticeni, un oraş care are multe de spus în ceea ce priveşte sportul de performanţă în mai multe ramuri sportive, una dintre ele fiind kickboxingul. Ne mândrim cu Ionuţ Atodiresei, cu rezultatele lui, cu faptul că oriunde a fost în ţară, în străinătate, în meciuri foarte importante, extrem de grele, a spus că este din Fălticeni şi reprezintă cu cinste şi mândrie Fălticeniul.

Suntem onoraţi noi, ca Primărie, Consiliu Local, să fim parteneri şi să sprijinim cu toate resursele, atât financiare, cât şi umane, desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment. Ne dorim să avem cât mai mulţi spectatori, cu respectarea normelor sanitare, dar în acelaşi timp am dorit să fie o competiţie vizualizată la nivel naţional de foarte mulţi oameni. Fălticeniul are din nou şansa de a fi pe buzele tuturor iubitorilor de sport cu acest eveniment de amploare şi ne dorim ca această gală să crească în valoare de la an la an pentru că, aşa cum a spus şi Ionuţ, este doar un început şi de aici se va naşte un proiect extrem de amplu, un proiect extrem de valoros, care sunt convins că va căpăta din ce în ce mai multă consistenţă pe durata derulării tuturor acestor gale în oraşul Fălticeni şi în localităţile care vor fi gazde.

Suntem trup şi suflet alături de această iniţiativă şi îi asigur pe Ionuţ, pe cei din staful dumnealui, pe toţi cei care vor participa la această gală, sportivi, antrenori, arbitri, personal tehnic, şi pe toţi cei care <respiră sport> că vom fi şi aici la înălţime din punct de vedere logistic şi ne vom strădui să asigurăm cele mai bune condiţii pentru ca această gală să aibă loc la un nivel ridicat, peste cel din anul 2019, când la Fălticeni a fost meciul de retragere al lui Ionuţ Atodiresei. Mulţumesc lui Ionuţ <Pitbull> Atodiresei pentru că s-a reîntors acasă şi că acest proiect, care sunt convins că va fi unul de mare amploare, începe la Fălticeni”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Respectarea legislaţiei sanitare, o prioritate în desfăşurarea galei

Profesorul Cătălin Coman a spus că mai sunt multe detalii de pus la punct, că trebuie ţinut cont şi de cum va evolua pandemia şi de restricţiile care vor fi în acel moment pentru competiţiile desfăşurate în spaţii închise, asigurându-i pe iubitorii acestui sport că va fi montat un ecran mare în exteriorul Sălii de sport „Gabriel Udişteanu” pentru ca cei care nu vor reuşi din diverse motive să intre să poată urmări pe un ecran montat lângă sală ce se întâmplă pe ring.

Şi Ionuţ Atodiresei a precizat că în sală va fi public cât va permite legea.

„Dacă va fi nevoie de testare COVID cu teste rapide, vom aduce oameni care să facă testele rapide. Nu ştim dacă costul va fi suportat de noi sau de cei care doresc să intre la gală. Noi trebuie să respectăm normele legale, să fie totul ca la carte. Dacă lege ne va spune cu o săptămână înainte că nu avem voie cu public, vom face gala fără public, care va putea fi urmărită doar la televizor. Dar o vom face”, este dorinţa lui Ionuţ Atodiresei.

Pitbull Fighting Network, un supereveniment la Fălticeni

Ionuţ Atodiresei a mărturisit vineri, la Fălticeni, că a început acest proiect după ce a încheiat meciul de retragere din 2019. Prima ediţie a galei Pitbull Fighting Network trebuia să aibă loc în 2020, dar pandemia a blocat acest proiect.

„Dacă mă întrebaţi cum de m-am apucat să organizez gale când în România am concurenţă, mai sunt încă 4-5 promoţii, pot să spun că prima gală am organizat-o în anul 2007 la Suceava, apoi, în 2008, am organizat două evenimente, unul la Botoşani şi unul la Fălticeni. După aceea am organizat la Rădăuţi şi la Fălticeni, au fost gale mai mici, cu sportivi din ţară, fără meciuri internaţionale, până când am fost coorganizator la Gala Colosseum Tournament cu meciul meu de retragere. A ieşit foarte bine, am avut un buget colosal, de 35.000 de euro, pe care am reuşit să îl strângem, toată lumea a fost mulţumită şi s-a vorbit foarte mult timp după eveniment. Am acumulat experienţă, am 9 evenimente, m-am lovit de tot felul de chestii. Îţi dai seama când un eveniment are impact în momentul când se vorbeşte foarte mult timp despre acel eveniment şi toată lumea te întreabă când mai faci următorul.

Îmi doresc să avem un supereveniment aici, la Fălticeni, pentru că în 2019 toată lumea s-a simţit bine la Fălticeni, sportivi, antrenori, inclusiv străinii care au participat îşi amintesc cu drag de acesta şi în anii următori îi vom mai avea invitaţi la Fălticeni.

Vă mulţumesc că sunteţi alături de noi, pot să mă laud şi să mă mândresc că sportul de contact, kickboxingul în general, prinde, fiind în opinia mea al doilea sport ca audienţă după fotbal, are foarte mulţi urmăritori, foarte multă lume se uită la tv sau participă la meciuri, atât femei, cât şi bărbaţi. Exact ca şi la fotbal”, susţine Ionuţ Atodiresei.