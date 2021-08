Pahare în plus

Doi șoferi care au plecat la drum după ce au consumat băuturi alcoolice au fost trimiși în arestul poliției. Cei doi au făcut cunoștință cu arestul IPJ Suceava în cursul zilei de miercuri, 11 august, chiar dacă faptele au fost comise în zile anterioare. Unul dintre șoferi, Sorin Mihai, din Suceava, a fost depistat pe 5 august în timp ce conducea în zona orașului Gura Humorului. Probele de sânge prelucrate la Institutul de Medicină Legală Iași au arătat că bărbatul avea o alcoolemie de 2,57 g%o la prima probă și 2,33 g%o la a doua probă. El este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Celălalt șofer care a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore este Vasile Florin Marcu, din Voitinel. În acest caz, acuzațiile sunt similare cu cele aduse primului dintre șoferi, diferită fiind doar alcoolemia, respectiv 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Chiar dacă avea și alți pasageri în mașină, printre care doi minori, Vasile Florin Marcu a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, aceștia fiind nevoiți să-l urmărească o bună bucată de drum.