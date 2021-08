Exista o conjunctură favorabilă pentru CFR Cluj de a forța o intrare aproape nesperată în grupele Ligii Campionilor. Chiar dacă Young Boys Berna era favorită, nu făcea parte din acea elită inexpugnabilă a fotbalului european. Iar CFR și Șumudică, când aveau drumuri separate, eliminaseră echipe mai de speriat decât elvețienii. Bașca adversarul următor, Ferencvaros, era sub YB Berna! Și totuși, echipa campioană a clacat lamentabil, scorul fiind în favoarea ei, mincinos în favoarea ei. Acum Șumudică n-a mai fost așa efervescent, bibilica căpătând alt sens, e pasărea aia cu ouă mici. Ce sare în ochi este calitatea îndoielnică a fundașilor centrali. De la Burcă-Vinicius, cel mai solid cuplu din țară, de departe, inclusiv pe partea ofensivă, s-a ajuns la Cestor-Bouhenna, primul o rezervă fără rezerve (sic!) în sezonul precedent, al doilea un mercenar supraevaluat de care Sepsi zice mersi că a scăpat. De altfel, Bouhenna are pe conștiință golul 2, când a încercat o pasă mai tehnică decât poate, mingea lipindu-se de pieptul unui adversar care a expediat-o la vinclu. Acest gol a fost încadrat de alte greșeli, a lui Camora care n-a respins în corner, fiind apoi întors ca o clătită, și a tușierului care n-a ridicat fanionul la golul 3. Iar cum e Liga Campionilor, deci sărăcie, nu am avut VAR. Unde a avut dreptate Șumudică la conferință a fost în cazul lui Păun. Având probabil pretenții de vedetă, Păun își permite să nu mai gândească, tăind orice șansă de revenire a echipei sale prin cele două galbene încasate prostește. La primul s-a dus el să smulgă mingea de la un adversar, bruscându-l, fiindcă se dăduse lovitură liberă în favoarea noastră, și se știe că foarte rapid arbitrul estimează distanța, trage linia aia cu spray-ul, iar portarul la fel de rapid aranjează zidul... Evident, sunt ironic, se pierd 2-3 minute cu toată procedura, deci era total irelevant să fie pusă repede mingea pe poziție. Cât despre al doilea galben, a fost clasicul șut de frustrare după fluier. Ar merita o pauză de reflexie în afara lotului. Doar așa s-a spășit și Chipciu, alt nervos.