Vineri, 13 August 2021 (20:52:52)

Cetatea de Scaun a Sucevei și-a deschis larg porțile pentru vizitatori în cadrul unui nou eveniment de factură medievală, continuator al celebrului festival de Artă Medievală de la Suceava, doar că într-o variantă mai redusă, din cauza pandemiei.

În perioada 13 – 15 august 2021, vizitatorii sunt invitați să intre în atmosfera de basm a evenimentului “Povești medievale la Cetatea de Scaun a Sucevei”, unde sunt întâmpinați de cavaleri și domniţe, cu dansuri, spectacole cu foc, plimbări cu cai, şcoli de lupte, teatru şi concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, ateliere de gastronomie medievală, de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie, ateliere de magie, facepainting medieval, baloane uriașe de săpun, meșteri artizani, cursuri de șoimărit.

Vineri seara, archebuzele au răsunat în Cetate, iar directorul festivalului, Emil Ursu, i-a dat cuvântul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a vorbi de noua “provocare medievală”:

“Deschidem în pandemie a 14-a ediție a festivalului medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei. Vă salut cu drag și cu respect pe toți. Văd turiști, lume din diaspora, localnicii. Anul trecut așa au fost vremurile, nu s-a putut organiza. Încercăm o variantă un pic mai redusă și ne cerem scuze. Puteam să o facem și mai dezvoltată, dar restricțiile ne-au obligat să fim prudenți. Cu toate acestea ne dezmorțim și vreau să le mulțumesc artiștilor care au venit din mai multe zone din țară și din străinătate la acest festival de la Suceava.

Sper să intrăm în normalitate și să redevenim campionii festivalurilor medievale, pentru că această Cetate, după ce noi am renovat-o, a adus minim 200.000 de turiști în fiecare an în Suceava. E practic kilometrul zero al turismului, aici, la Suceava.

Dacă dăm timpul în urmă cu 150 de ani, sunt convins că studenții care mergeau în drum spre Putna în frunte cu Mihai Eminescu și Slavici și ceilalți au poposit la Cetatea marelui Ștefan. Noi duminică sărbătorim la Putna și vă invităm la 150 de la marea Sărbătoare de la Putna - Ierusalimul Neamului Românesc, în amintirea marelui Ștefan”.

“Drumul lui Ștefan cel Mare”, marcă înregistrată

Tot în deschiderea festivalului medieval, în curtea interioară a Cetății de Scaun a marelui domnitor moldovean, Gheorghe Flutur a anunțat inițierea unui nou traseu turistic de mare interes - “Drumul lui Ștefan cel Mare”.

“Anul acesta am înregistrat la OSIM “Drumul lui Ștefan cel Mare”. Vom iniția acest drum de la Mănăstirea Putna spre cele 41 de ctitorii ștefaniene. Șase sunt în străinătate, celelalte sunt în țară. Parte dintre ele sunt în Transilvania și vom încuraja tinerii și turiștii să facă pelerinaj pe traseul “Drumul lui Ștefan cel Mare”. Tot în județul Suceava am inaugurat zilele acestea drumul via Maria, care vine de la Viena, intră în țară pe la Oradea, Neamț și vine la Putna. Și avem Via Transilvanica. Sunt locuri și trasee pentru turiști. Și mă bucur că Bucovina, chiar cu toate necazurile pe care le avem, este plină de turiști în această perioadă. Asta înseamnă că oamenilor le place Bucovina, pensiunile noastre sunt primitoare.

Îl aveți aici și pe maestrul Scărlătescu pentru că vrem să dăm un semnal legat de gastronomie. Și chiar această gastronomie cu iz medieval am rugat să fie pusă în valoare în această perioadă. Aceste elemente pe care le avem, cu spectacole, teatru, lecții de istorie - încercăm să fie un magnet pentru dumneavoastră, fie pentru copiii. Vă doresc ședere plăcută în Cetatea marelui Ștefan!”, a adăugat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

Prima zi a evenimentului “Povești medievale la Cetatea de Scaun a Sucevei” a continuat cu piesa de teatru “Apus de soare”, realizată de Teatrul Mihai Eminescu Botoșani, apoi de demonstrații de tir cu arcul și arbaleta, făcute de oștenii din Cetatea Bârsei, dar și o prezentare de arme, a grupului Terra Ultrasilvana.

Programul zilelor de sâmbătă și duminică este încărcat cu zeci de spectacole și demonstrații interesante, inclusiv și un concert al Trupei Hara.