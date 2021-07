Soluție

Un tânăr care a practicat kickboxingul și care la finalul anului trecut a omorât o persoană cu o singură lovitură de pumn și-a aflat miercuri pedeapsa. Ben Vișan, de 21 de ani, va avea de stat după gratii o perioadă de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, după cum au decis magistrații de la Tribunalul Suceava. Tânărul mai are de plătit și daune materiale și morale în valoare totală de 240.000 de lei către urmașii celui decedat. Soluția nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava. Tânărul, care a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore după comiterea faptei, este judecat acum sub control judiciar și are mai multe restricții.

Fapta s-a comis în decembrie 2020. Vasile Mihăilescu, un bărbat în vârstă de 48 de ani, în timp ce se afla pe terasa barului Mircea SRL Forăști, a avut un conflict spontan, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, cu Benone Vișan, acesta din urmă lovindu-l cu pumnul. Bărbatul de 48 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe pardoseala terasei. Acesta s-a lovit violent la cap în cădere, imediat venind și apelul la 112 în care s-a solicitat intervenția unei ambulanțe. Diagnosticul preliminar pus de medici a fost de traumatism cranio-facial prin agresiune. Câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.

Medicii legiști au stabilit că moartea a fost violentă, fiind provocată de un traumatism cranian sever, produs prin agresiune. Așadar, o lovitură puternică care l-a pus la pământ pe bărbatul de 48 de ani. La sol, victima s-a lovit violent la cap de suprafața dură.