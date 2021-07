Critici

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu consideră că la jumătatea acestui an, sub actuala guvernare, românii sunt mai săraci, mai îndatorați, mai bolnavi și mai lipsiți de speranță. Eugen Bejinariu a declarat că actualul Guvern „Zero Bis” a bulversat țara, a sărăcit populația și i-a privat pe români de dreptul la asistență medicală. Mai mult, Bejinariu a precizat că nu există nici un domeniu în care guvernul PNL-PLUSR să fi luat măsuri în interesul oamenilor şi nu există nici măcar un proiect care să semene în implementare cu nevoile populației.

„Asistăm la gargara unor neputincioși, complet dezinteresați de soarta românilor și de așteptările noastre. Determinarea lor netrebnică se îndreaptă doar către obiective ale agendei progresiste, fără măcar cuviința de a zăbovi cu interesul și asupra problemelor reale pe care oamenii le au. E important, neîndoielnic, să identificăm forma în care copiii noștri vor învăța în școli despre viață, sănătate, igienă, organe genitale, reproducere și pericole legate de acestea, dar să canalizezi eforturile de comunicare ale unui întreg guvern în jurul cuvântului <sex> timp de mai multe luni la rând, să conversezi în retorica publică prioritar despre sexualitate şi variațiunile ei în timp ce țara se scufundă în torente, iar oamenii au îngrijorări imediate legate de viața și sănătatea lor, toate acestea ilustrează completă detașare a guvernanților de ceea ce este cu adevărat apăsător și important pentru populație”, a spus deputatul PSD de Suceava.

El a adăugat că tot din bilanțul trist al unui guvern cu zero realizări face parte și anunțul rău-voitor că după patru luni de la adoptarea bugetului au epuizat fondurile destinate proiectelor locale. „Cum se poate ca PSD să fi reușit an de an să mențină și sporească aceste fonduri timp de aproape un deceniu, iar după câteva luni de guvernare PNL-PLUSR aceste fonduri să dispară? Cum se poate ca PSD să fi reușit timp de nouă ani să dezvolte proiecte cu fonduri PNDL în toate localitățile din țară, indiferent de culoarea politică a aleșilor locali, iar guvernul actual să anunțe după câteva luni că nu mai au bani să susțină proiectele locale?”, a întrebat Bejinariu. El a mai spus că din tot ceea ce au promis actualii guvernanţi nu au făcut şi nu vor face nimic.